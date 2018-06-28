نشاط لافت للصافرة الإماراتية في الموسم الماضي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

سجلت الصافرة الإماراتية نشاطاص متميزاً خلال الموسم الماضي، إذ تضمن تقرير لجنة الحكام المعروض على أعضاء الجمعية العمومية، أول من أمس، مشاركة 216 حكماً في 120 مباراة قارية توزعت على دوري أبطال آسيا، وشارك في إدارة مبارياتها، 37 حكماً، و36 حكماً في إدارة منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، و7 حكام في إدارة مباريات تصفيات كأس آسيا.

كما شارك 21 حكماً في إدارة مباريات مسابقات الاتحاد الآسيوي تحت 23 و19 و16 و15 سنة، و23 حكماً لإدارة مباريات في الدوري السعودي، ومباريات ودية للمنتخب السعودي، و20 حكماً شاركوا في إدارة مباريات دوري وكأس الأردن، و7 حكام شاركوا في البطولات العربية والخليجية، و4 حكام في نهائي كأس أوزبكستان، و9 حكام في إدارة مباريات ودية دولية قارية، و12 حكماً شاركوا في إدارة بطولات كرة الصالات والشاطئية، و40 حكماً في دورات وورش عمل محلية وقارية.