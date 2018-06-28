بن غليطة: اللجنة الرقابية تنظر شكاوى الأندية على سقف الرواتب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم أنه تم الاتفاق على الأمور الرئيسة في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة، والتي عقدت في فندق ماريوت جداف مساء أول من أمس، إضافة إلى إقرار جميع المواد القانونية التي تم تعديلها في ورش العمل في الموسم الماضي، وبمشاركة جميع الأندية، وتم اعتماد تشكيل اللجان القضائية الجديدة للموسم المقبل، وأشار إلى أن الكل مع دعم استحقاقات المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة.

وقدم بن غليطة شكره وتقديره إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على دعمه وتوجيهاته السديدة التي تعتبر خارطة عمل، ومنهاجاً ينير للجميع الطريق نحو تحقيق الإنجاز والطموح.

الأندية ناقشت سقف الرواتب| البيان

ضمانات

قال بن غليطة: «جميع الأندية ناقشت كذلك سقف الرواتب، ودار الحديث حول ضمانات التطبيق وارتأت أندية المحترفين أنهم يحتاجون المزيد من الضمانات، لذا رأينا اجتماعهم مجدداً مع لجنة دوري المحترفين في الأول من يوليو المقبل، وإذا كانت الإجراءات كافية يتم الاعتماد، وإذا رأت الأندية ضرورة وجود ضمانات جديدة، يتم العرض على مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد».

وأوضح بن غليطة، بشأن وجود تجاوزات في سقف الرواتب: «الموضوع محكوم باللوائح، ونحن ننفذ قرارات الجمعية العمومية، وأي تجاوز ستكون هناك عقوبات، بعدما تم تفعيل لجنة الرقابة، وأي نادٍ يمكن أن يشتكي إذا كان لديه دليل أو بيانات، واللجنة تنظر في الشكوى، والمهم أن كل الأندية ترغب في الالتزام بالسقف، وهناك قرار بأن اللجان القضائية، لن تنظر بأي مطالبات أو شكاوى من اللاعبين إذا كانت خارج العقد الرسمي».

تطوير

أشاد بن غليطة، بقرار الجمعية العمومية، بفصل لجنة دوري المحترفين، والعمل على إشهار رابطة المحترفين، وقال: «إشهار الرابطة خطوة على أعمال تطوير كرة القدم وتجويد المنتج، والقرار اتخذ للمضي في الإشهار، وعلى الجميع في اللجنة، متابعة الموضوع، واتحاد الكرة يتابع أيضاً الخطوات المقبلة، والهدف من الإشهار تطوير كرة القدم، ولتكون لرابطة المحترفين، الاستقلالية بما يضمن زيادة الاهتمام بمسابقات المحترفين».

دعم

كان بن غليطة، قد ألقى كلمة في افتتاحية اجتماع الجمعية العمومية بحضور 28 نادياً، وتقدم فيها بعظيم الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة والرياضيين بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، مؤكدا أن قطاع الرياضة في الدولة محظوظ بهذا الدعم وهذه الرعاية التي أوصلت الرياضة الإماراتية إلى المصاف العالمية.

قرار تاريخي

أكد رئيس اتحاد الكرة، أن الموسم الماضي للكرة الإماراتية، شهد العديد من الإنجازات، وكان في مقدمتها القرار التاريخي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أبناء المواطنات وحملة الجوازات والمراسيم والمقيمين ومواليد الدولة، في المسابقات الرياضية المختلفة، إضافة إلى العديد من الإنجازات التي حققتها الأندية في العديد من المسابقات، وأوضح أن المرحلة المقبلة تستلزم تعاضد الجهود وتكاتفها لدعم منتخبنا الوطني في مشواره المقبل بكأس آسيا 2019 والتي تحتضنها الدولة، إضافة إلى مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية خلال أغسطس المقبل، ومشاركة منتخب الشباب في كأس آسيا بجاكارتا في أكتوبر المقبل، ومشاركة العين في مونديال الأندية 2018 في أبوظبي.

130

تضمنت تقارير نشاط الاتحاد عن الموسم الماضي، قيام إدارة التسويق والإعلام الرقمي، بتغطية صحفية مميزة لنحو 30 فعالية مختلفة، واعتماد، 40 أكاديمية، وتنظيم 10 مهرجانات مع مدارس وزارة التربية، واعتماد الميزانية، وبلغت 130 مليون درهم، والرسوم التي تم تحصيلها نظير مشاركة اللاعبين الأجانب، 8 ملايين درهم، وحقق اتحاد الكرة عائداً تسويقياً، بلغ 34 مليون درهم، ويدفع الاتحاد، 23 مليون درهم، رواتب للأجهزة الفنية في المنتخبات الوطنية.