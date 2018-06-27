حسين الشحات يغرد في حب «الزعيم»

المصدر: Ⅶ العين ــ طلحة عبدالله

حظيت صورة نشرها اللاعب المصري حسين الشحات، محترف فريق الكرة بنادي العين، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهو يحتفل بعيد ميلاده بمشاهدات عالية تجاوزت «4 آلاف مشاهدة»، وأكد حسين الشحات خلال تغريدته على الصورة التي اكتست باللون البنفسجي، أنه يعشق نادي العين وحقق جزءاً من أحلامه معه، في إشارة إلى احترافه بنادي «الزعيم»، كما عبر عن شكره وتقديره لوالدته وأهله وجماهير العين والأصدقاء.

انهالت عليه التهاني من الجماهير العيناوية للاعب، متمنية له تحقيق المزيد من الإنجازات مع «الزعيم» خلال الفترة المقبلة بعد حصوله مع الفريق على لقبي الدوري والكأس بعد ستة أشهر قضاها بالقميص البنفسجي خلال فترة إعارته من الأهلي المصري قبل أن يتعاقد العين معه رسمياً لثلاث سنوات مقبلة.

وفي المقابل كان لجمهور نادي الأهلي المصري حضور كبير في التعليق على تغريدة حسين الشحات بتقديم التهنئة له، ودعوته لارتداء قميص الأهلي مجدداً، وهو ما رفضته جماهير «الزعيم» وأكدت أن اللاعب سيظل «عيناوياً».