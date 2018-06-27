3 خيارات في سقف الرواتب أمام أندية المحترفين

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي - إيهاب زهدي -دبي - البيان الرياضي

اتفقت الجمعية العمومية لكرة القدم مع أندية المحترفين الـ14، على عقد اجتماع لتلك الأندية في الأول من يوليو المقبل، مع لجنة دوري المحترفين، لمناقشة موضوع سقف اللاعبين، على أن يتم اتخاذ قرار بالتصويت بالأغلبية أي بموافقة 8 أندية، ويتم عرض هذا القرار على مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي تم تفويضه من قبل أعضاء عمومية الكرة أمس، على اعتماد نتيجة الاجتماع.

سيكون أمام أندية المحترفين في هذا الاجتماع، حسب ما أشار إليه محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية لكرة القدم، والذي عقد برئاسة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، في فندق ماريوت جداف دبي أمس، ثلاثة خيارات، والأول اعتماد الإجراءات التي سبق واتخذها اتحاد الكرة بشأن سقف رواتب اللاعبين، والثاني إجراء تعديلات على تلك الإجراءات، ويتم التصديق عليها خلال الاجتماع في الأول من يوليو، والخيار الثالث، أن يتم اعتماد إجراءات جديدة على فترة الشهور الستة الأخيرة من عقود اللاعبين.

طلب الفصل

أشار بن هزام إلى أن الجمعية العمومية، اتخذت أيضاً، قراراً بالتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرياضة، بشأن إشهار رابطة دوري المحترفين عن اتحاد الكرة، حسب ما توصلت إليه اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة عبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين، في اجتماع عمومية الكرة العام الماضي، فيما تم اعتماد تعديلين في النظام الأساسي، و8 تعديلات في أوضاع وانتقالات اللاعبين، ومادتين في الاستئناف. وتمت الموافقة على الانضمام لاتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم.

تشكيلات اللجان

كما تم اعتماد التشكيلات الجديدة للجان القضائية باتحاد الكرة، ليترأس لجنة فض المنازعات، المستشار عيسى صالح الحوسني، ومعه علي سلطان العداد نائباً للرئيس، والأعضاء: حسين يسلم أحمد، فهد عبد الله جمعة، محسن مصبح فرج، خليل غانم الهاجري، عبد الرحمن محمد عبد الله وإسماعيل راشد إسماعيل.

الاستئناف والتحكيم

ترأس المستشار علي خلفان الظاهري لجنة الاستئناف، وضمت في عضويتها كلاً من: جاسم النقبي، هلال حمدان البدواوي، صالح راشد الحمراني ومحمد الحمادي، وترأس لجنة الانضباط، أحمد مفتاح الزعابي، وضمت في عضويتها حمدان رشود الزيودي، عبد الله إبراهيم الحمادي، سعيد الحوطي وحسن الشيباني، بينما ترأس لجنة التحكيم، عبد الله حسن الطاهر، وضمت الأعضاء: أحمد سليمان حسن أحمد، شهاب حمد بوشهاب، حمد أحمد مبارك، عبد العزيز إبراهيم الأبلم، فيصل أحمد على الحداد الحازمي، راشد سعيد مسفر الخيبلي، علي عبد الله الهاشمي، بدر على حسن علي الحمادي، محمد المر، خالد محمد الزرعوني.

حميد الطاير: غياب الشفافية يعيق تطبيق لائحة الرواتب

أكد حميد الطاير، رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم، أن غياب الشفافية يعيق تطبيق لائحة سقف الرواتب بين أندية دوري الخليج العربي، وقال عقب حضوره اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس: «ما زالنا نعاني غياب الشفافية والوضوح في إجراءات التطبيق، إضافة إلى عدم وجود الثقة بين الأندية في ظل خسارة بعضها عدداً من نجومها»، وأضاف قائلاً: «ننتظر التوجيهات من رؤساء الأندية ومن المجالس الرياضية بالتنسيق مع اتحاد الكرة لتشديد إجراءات الرقابة، وأعتقد أن هذا القرار سيصبّ في النهاية في مصلحة الأندية خاصة التي تأثرت بالرواتب المرتفعة».

وعن إشهار رابطة دوري المحترفين، قال الطاير: «نحن من الأندية التي عارضت حل الرابطة والرجوع إلى لجنة، خاصة أن بعض الدوريات القريبة منا بدأت بلجنة وأخذت تجربتنا وحولتها إلى رابطة، بشكل عام نحن نؤيد هذا التوجه لأنه يخدم مصلحة الكرة الإماراتية، وتحسين آلية العمل، وأتمنى أن يكون قراراً نهائياً ولا نعود إلى لجنة محترفين مرة ثانية».

عبدالمجيد حسين: التعديلات تصبّ في مصلحة كرة الإمارات

صرح عبدالمجيد حسين عضو مجلس إدارة شركة الكرة بشباب الأهلي دبي، أن التعديلات التي تم التصويت لها خلال الجمعية العمومية تصب في مصلحة الكرة الإماراتية، مثمناً بعض القرارات التي وصفها بالمهمة، مشيراً إلى أن مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أقيمت في أجواء طيبة، وأن إضافة بند لائحة سقف الرواتب تم بناء على طلب الأندية، ووفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، وقال: لم يتم الحسم في لائحة سقف الرواتب، وهناك اجتماع آخر سيعقد بين الاتحاد وأندية دوري الخليج العربي للتنسيق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وآلية تطبيقها بشكل أفضل.

وأوضح عبدالمجيد حسين أن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على رفع قرار إشهار رابطة دوري المحترفين إلى الهيئة العامة للرياضة للموافقة، مشيراً إلى أنها خطوة إيجابية لتطوير المسابقة من الناحية التنظيمية وهو ما يسهم في الارتقاء بمستواها الفني، وقال: إشهار الرابطة في مصلحة الكرة الإماراتية ومكمّل لعمل الاتحاد.

سيف سلطان: نطالب بالحزم في تطبيق اللائحة

طالب سيف سلطان نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء بالحزم في تطبيق لائحة سقف الرواتب، مؤكدا أن هذا الموضوع مازال يثير جدلا كبيرا في اجتماع الجمعية العمومية لأنه يحتاج إلى إجراءات صارمة تعزز مبدأ الشفافية في تطبيقه، وقال: تحديد سقف الرواتب مهمّ لكل الأندية وخاصة الصغيرة منها لمواجهة الصرف الكبير الذي أثقل ميزانياتها ووضعها في مواجهة صعوبات مالية.

وأضاف: يتوجب وضع آلية تنفيذ قوية ترتكز على الشفافية، وضبطها، لقد أثار هذا الموضوع الكثير من الجدل منذ بدء تطبيقه لأنه مازال يحتاج إلى اجراءات صارمة تدفع الأندية إلى احترامه والعمل به.

وأوضح سيف سلطان أن اتحاد كلباء في مقدمة الأندية التي تدعم تطبيق لائحة سقف الرواتب بإجراءات سليمة وصارمة في التطبيق، مشيرا إلى أن هناك لاعبا ينتقل من ناد إلى آخر بنفس الراتب وهو أمر لا يصدق، وأضاف قائلا«في مثل هذه الحالات من المؤكد أن هناك أمورا غير صحيحة، وهناك مبالغ تم دفعها تحت الطاولة، لهذا نطالب بالشفافية في التطبيق وليس مجرد قرار حبر على ورق».

28

اكتمل النصاب القانوني لعقد عمومية اتحاد الكرة في موعدها عند الرابعة والنصف، بحضور ممثلي 28 ناديا، من أصل 31 ناديا، وتغيب ممثلو أندية مليحة ومصفوت وفلج المعلا. ولم تستغرق مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الكثير من الوقت كما جرت العادة، وانتهت تقريباً بعد 3 ساعات، وحرص المشاركون على التقاط صورة جماعية في نهاية الاجتماع. خرجت تصريحات جميع المسؤولين عقب نهاية الاجتماع، هادئة وتدور في فلك المصلحة العامة، والسعي إلى تطوير كرة القدم الإماراتية.

كما شهدت قاعة الاجتماع، عقد لقاءات جانبية في نهاية الجمعية العمومية، بين ممثلي عدد من الأندية، خاصة المنافسة في دوري الخليج العربي للمحترفين في الموسم المقبل.

2019

شهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أمس، مناقشة عدد من البنود الأخرى التي تضمنها جدول الأعمال، ومنها التصديق على جدول أعمال الجمعية العمومية أمس، وكلمة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، والتي تحدث فيها عن برنامج عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وما يهدف إليه من إنجازات خلال الفترة العام المقبل، وخاصة أن الإمارات مقبلة على تنظيم كأس آسيا 2019.

تم تعيين ثلاثة أعضاء من ممثلي الأندية الحضور في الجمعية العمومية، لمراجعة المحضر، وهم ناصر اليماحي من نادي الفجيرة، عبد الله سالم الجنيبي من نادي الوحدة، فهد الطنيجي من نادي الرمس، وتم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 2/‏2017، والتي عقدت يوم 10 يونيو 2017، وعرض تقرير النشاط لموسم 2017/‏2018، وعرض الحساب الختامي للاتحاد.

تأجيل

أجلت الجمعية العمومية اعتماد ميثاق الشرف، وتقرر إجراء ورشة عمل لمناقشة لائحة الميثاق وعرضها على مجلس إدارة اتحاد الكرة.