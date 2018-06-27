لقاء تعارف بين الأرجنتيني كونتيروس ولاعبي الوصل الليلة

المصدر: Ⅶدبي - عز الدين جاد الله

يجتمع الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مدرب الوصل مع لاعبي فريق الكرة الليلة في استاد زعبيل بالنادي، في لقاء يهدف للتعرف إلى اللاعبين في بداية التجمع الداخلي تحضيراً للموسم المقبل، وكان لاعبو الوصل خضعوا للفحوص الطبية، منذ السبت الماضي، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وتستمر الفحوص حتى سفر الفريق إلى معسكره الخارجي بألمانيا وإسبانيا 6 يوليو المقبل.

ويسعى الأرجنتيني كونتيروس لوضع تصوراته عن الفريق والتعرف إلى اللاعبين عن قرب، حيث ستكون فترة المعسكر الخارجي فرصة لمعرفة مهاراتهم ورسم صورة عن الخطة الفنية للفريق أو على الأقل الخطوط العريضة التي تتناسب مع إمكانيات اللاعبين.

ويقتصر اليوم الأول على اللقاء التعريفي الذي يجمع المدرب باللاعبين وبعدها سيقرر المدرب بعد الجلوس مع الجهاز الإداري للفريق الأول، ما إن كان سيبدأ اللاعبون في التدريبات الخفيفة مباشرة أم أن اليوم الأول سيقتصر على التدريب في صالة اللياقة البدنية «الجيم» لفك العضلات.

وصول الأجانب

ومن المقرر وصول المحترفين الأجانب الثلاثة كايو كانيدو وفابيو دي ليما ورونالدو مينديز إلى دبي للمشاركة في التجمع الداخلي لـ «الإمبراطور» والالتقاء بالمدرب الذي يمتلك خلفيات جيدة عن الدوريات الخليجية.

وتنتظر الوصل المشاركة في البطولة العربية للأندية التي يستهلها 14 أغسطس المقبل بمواجهة اتحاد جدة السعودي، بينما يغادر الفريق إلى محطة الإعداد الخارجية الأولى في ألمانيا 6 يوليو المقبل، وتستمر حتى 22 يوليو، لينتقل بعدها الفريق إلى إسبانيا لاستكمال برنامج الإعداد حتى 3 أغسطس، ويتضمن خوض عدد من التجارب الودية.