اكتمال الجهاز الفني لـ«الصقور»

المصدر: Ⅶدبي-علي شدهان

اكتمل عقد الجهاز الفني لفريق الإمارات الأول لكرة القدم «الصقور» بقيادة مدربه الجديد التونسي جلال القادري، بتعاقد إدارة النادي مع مواطنيه رمزي جرمود مدرباً مساعداً، خليل بن يوسف محلل «فيديو»، وحاتم أبو ليلة مدرب لياقة. ويصل القادري وجهازه الفني إلى الدولة 2 يوليو لإنهاء ملف الرباعي الأجنبي بالاتفاق مع الإدارة، تمهيداً لانطلاق مرحلة الإعداد للموسم المقبل، والتي تبدأ 14 يوليو بفترة التجمع الداخلي في مقر النادي برأس الخيمة لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة للاعبين، وخوض تدريبات خفيفة قبل المغادرة 27 يوليو إلى صربيا للدخول في معسكر خارجي لمدة 3 أسابيع.