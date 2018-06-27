الوصل يقترب من إيمار لاعب برشلونة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

علمت " البيان الرياضي" أن الوصل يقترب من التعاقد مع المدافع الدولي داريو إيمار "23 عاماً" لاعب برشلونة الإكوادوري، كما سبق وأشارت " البيان "، وأكدت صحفاً برازيلية تقدم الوصل بعرض للتعاقد مع صانع ألعاب باهيا البرازيلي ريجيس أوجوستو "25 عاماً"، عوضاً عن البرازيلي رونالدو مينيديز الذي من المحتمل أن يغادر الفريق قريباً.

وتأتي تلك الخطوة بناء على طلب المدرب الجديد للوصل الأرجنتيني غوستافو كونتيروس الذي وضعت إدارة شركة كرة القدم ملف الأجنبي الرابع في يده، ويسعى الوصل إلى استكمال تعاقداته قبل انطلاق المعسكر الخارجي للفريق 6 يوليو المقبل.

ويمتلك الوصل حالياً ثلاثة أجانب من الجنسية البرازيلية وهم: كايو كانيدو، وفابيو دي ليما، ورنالدو مينديز.