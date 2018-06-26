الأندية تجبر اتحاد الكرة على مناقشة سقف الرواتب

المصدر: البيان الالكتروني

أجبرت الأندية الحاضرة في عمومية كرة القدم، اتحاد الكرة على إدراج بند سقف رواتب اللاعبين للمناقشة، بعدما هددت بالانسحاب من الاجتماع اذا لم يتم طرح البند للتصويت.

كان اتحاد الكرة، قد قرر عدم طرح سقف الرواتب للمناقشة خلال جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية اليوم، في فندق ماريوت جداف، ألا أن الأندية الحاضرة أصرت على طرح الموضوع للتصويت، وأيدت الأغلبية طرح البند للمناقشة.

فيما تم تأجيل مناقشة بند ميثاق الشرف، وتقرر تشكيل لجنة وعقد ورشة عمل للاعداد للميثاق قبل اعتماده، فيما تقرر فصل لجنة دوري المحترفين عن اتحاد الكرة.

يذكر أن عمومية اتحاد الكرة اكتمل نصابها القانوني في موعد اجتماعها الرسمي في الرابعة والنصف من مساء اليوم، وتغيب فقط ممثلو أندية مليحة ومصفوت وفلج المعلا.