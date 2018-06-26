كلباء يضم المدافع عادل الحمادي

المصدر: كلباء- محمد فضل

تعاقد نادي اتحاد كلباء مع المدافع، عادل الحمادي 27عاماً قادماً من شباب الأهلي دبي بصفقة انتقال حر ولمدة موسم واحد قابل للتجديد بعد أن كان الموسم السابق معاراً لدبا الفجيرة الذي قدم معه موسماً رائعاً وساهم اللاعب بشكل كبير مع بقية زملائه في بقاء النواخذة ضمن أندية دوري الخليج العربي، حيث شارك اللاعب في معظم مباريات الفريق.

من جهة أخرى طالب مدرب المنتخب الأولمبي ماسيغ سكورزا بالتحاق لاعب النمور خالد الشحي بزميله شاهين الدرمكي لقائمة المنتخب الأولمبي الذي يخوض معسكره بهولندا في الفترة من 25/ يونيو إلى 8 يوليو 2018، استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية 2018 المقامة في العاصمة الماليزية جاكرتا.