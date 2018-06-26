كلباء يغير أرضية ملاعبه استعداداً للموسم الجديد

المصدر: Ⅶكلباء - محمد فضل

يشهد الملعب الرئيسي لنادي اتحاد كلباء تغييرات شاملة موسعة لأرضية الملعب الرئيسي بواسطة شركة مختصة، استعداداً للموسم الجديد، وتشمل أعمال التطوير تغيير وتجديد أرضية الملاعب الفرعية قبل انطلاق دوريات المراحل السنية المختلفة.

كما يشهد النادي إقامة المجلس الجماهيري للنادي بعد موافقة مجلس الشارقة على إنشائه في بهو النادي ليكون متنفساً للجماهير ومنتسبي ومحبي النادي من صغار السن والشباب وكبار السن ، ويجرى العمل في إقامة الصالة الرياضية الضخمة للألعاب الفردية بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستوعب 500 رياضي للتدريب على مختلف الألعاب الفردية وتتسع إلى 3000 مشجع،وتقام بمواصفات عالمية وستكون الأولى على مستوى الإمارة.

شكر

ووجه سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلي حاكم الشارقة لدعم سموه منشآت نادي كلباء الرياضية ونشاطه الاستثماري وجميع اندية الإمارة، مؤكداً أن العمل في النادي يسير كما هو مخطط له وأن النادي يشهد نقلة نوعية فريدة في جميع المنشآت.

وأشاد المحرزي بالمساندة الكبيرة من مجلس الشارقة الرياضي لفريق الكرة خلال الموسم السابق .