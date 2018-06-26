محمد الشامسي وحداوي حتى 2023

المصدر: Ⅶ أبوظبي –محمد صادق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تمديد عقد حارس مرمى الفريق الأول محمد حسن الشامسي لمدة أربع سنوات إضافية وليستمر مع العنابي حتى عام 2023.

وكان عقد الشامسي ينتهي مع الوحدة في الموسم المقبل ووقع اللاعب على العقد الجديد مساء أول من أمس ليحافظ العنابي على واحد من أهم العناصر الواعدة في مركز حراسة المرمى في الدولة.

وتألق محمد الشامسي«21 عاماً» مع الوحدة في الموسم الماضي ونجح في حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق والدفاع عن عرين «أصحاب السعادة» بعدما قدم مستويات متميزة منذ تصعيده للفريق الأول ومشاركته مع الفريق في البطولة العربية للأندية في القاهرة يوليو الماضي وكأحد أبرز الوجوه الواعدة في كرة القدم الإماراتية، ونتيجة تألقه انضم إلى صفوف المنتخب الوطني للمرة الأولى تحت قيادة المدير الفني الإيطالي زاكيروني.

وتوج محمد الشامسي بجائزة أفضل لاعب واعد في الموسم الماضي من قبل لجنة دوري المحترفين، وساهم في فوز الوحدة بكأس سوبر الخليج العربي وكأس الخليج العربي، بالإضافة إلى تأهل الفريق إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بعد إنهاء الوحدة للموسم في المركز الثاني.