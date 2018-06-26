رازوفيتش يصل في 5 يوليو لقيادة الظفرة

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد عيسى

يصل 5 يوليو الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، لقيادة إعداد فريق الكرة ووضع برنامج المباريات الودية في المعسكر الخارجي، ويبدأ الفريق تجمعه 10 يوليو، ويغادر إلى معسكر ألمانيا 27 يوليو.

وأشاد صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بالتعاون المشترك بين النادي والوحدة، ما يؤكد عمق العلاقات بينهما والحرص على تحقيق المصلحة العامة، وكان خالد باوزير لاعب الوحدة «23 عاما»، وقع للعب مع الظفرة لمدة 3 سنوات بعد مفاوضات استمرت شهرين

ورحب بن جذلان باللاعب وزميله سهيل المنصوري، متمنيا أن يشكلا إضافة جديدة للفريق، وذكر أن استقطابات ناديه لأفضل العناصر مستمرة حتى انتهاء فترة التعاقدات بهدف تدعيم صفوف الفريق.

علم «البيان الرياضي» أن الظفرة يجري مفاوضات سرية مع مدافع من أحد أندية دوري الخليج العربي لكسب توقيعه، وأنها اقتربت من النهاية، كما يترقب النادي رد الجزيرة على طلبه بشأن استعارة الحارس خالد السناني، وكان الظفرة جدد تعاقده مع مدافعه الدولي عبد الرحمن يوسف «25 عاما» لمدة 3 سنوات.