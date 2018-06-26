«عمومية» اتحاد الكرة تناقش تعديلات اللوائح اليوم

المصدر: Ⅶدبي- إيهاب زهدي

تعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة في فندق ماريوت جداف في الرابعة والنصف من مساء اليوم، برئاسة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الأندية الأعضاء في الاتحاد، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، التأكيد على الحضور، والتحقق من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، يليه التصديق على جدول الأعمال، ثم كلمة ترحيبية من رئيس اتحاد الكرة.

مراجعة

يتم خلال الاجتماع، تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر، والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (2/2017)، والذي عقد يوم 16 يونيو من العام الماضي، على أن يعقبه عرض الحساب الختامي للاتحاد، وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه، ويستعرض محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، من خلال تقرير النشاط، عن وجود تعاون بين الاتحاد الإماراتي للكرة ونظيره الدولي «الفيفا»، ويتم من خلاله تحديث الإنارة الخاصة بملاعب الاتحاد في دبي، لتتواكب مع متطلبات نقل المباريات تلفزيونياً، وتنفيذ استراتيجية الاتحاد لتطوير أندية الدرجة الأولى، وزيادة الاهتمام الإعلامي بها، لضمان ارتفاع المستوى التنافسي.

التعديلات المقترحة

يكشف التقرير، عن اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال العام الماضي، والتي اعتمد خلالها المجلس، توصيات لجانه المختلفة، بما يخدم صالح اللعبة، ويتم خلال اجتماع المجلس، اعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، ومنها تغيرات في مسميات بعض اللجان، وتعديل في المادة 114، التي تتيح للأمين العام، إحالة جميع القضايا للهيئات القضائية، وكذلك اعتماد لوائح أوضاع انتقالات اللاعبين، ومنها المادة الرابعة، والقاضية بأن تكون قرارات لجنة انتقالات وأوضاع اللاعبين، بدائية، وتقبل الطعن بالاستئناف أمام هيئة التحكيم، وفقاً لإجراءات تقديم الاستئناف المنصوص عليها في لائحة الاستئناف، لتصبح قرارات اللجنة في هذا الخصوص ابتدائية، تقبل تقديم الطعن بالاستئناف أمام هيئة التحكيم، وفقاً لإجراءات الاستئناف المنصوص عليها في لائحة الاستئناف، وتعديل في المادة 32، والقاضية بعدم الإخلال بشروط العقد للنادي الذي هبط إلى الدرجة الأدنى، وللاعب الذي صعد ناديه إلى الدرجة الأعلى، والتفاوض خلال 30 يوماً من إعلان هبوط أو صعود النادي رسمياً، لتعديل امتيازات اللاعب ومستحقاته المالية، وتعديل سقف رواتب اللاعبين من الفئة الرابعة، كما سيتم اعتماد التعديلات الخاصة بلجان الانضباط، والاستئناف، ومنها إمكانية استئناف القرارات خلال 7 أيام، وتعديل في المادة 14، بحيث لا يقبل الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة بالعقوبات التالية، لفت النظر، والإنذار، والإيقاف لأقل من 4 مباريات أو 6 أسابيع، والغرامة المالية التي تقل عن 50 ألف درهم للأندية المالية، والغرامة التي تقل عن 30 ألف درهم عن الحالات الأخرى.

ميثاق الشرف

وسيتم عرض ميثاق الشرف لاعتماده، بجانب اعتماد تعيين رئيس وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية، والانضمام إلى اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم، وتستعرض لجنة المنتخبات الوطنية، نشاط الموسم المنتهي، ومشاركات المنتخبات الوطنية، ونجاح منتخب الشباب في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 سنة في إندونيسيا، وحصول المنتخب الأول على وصافة «خليجي 23» في الكويت.

الصافرة الإماراتية

تستعرض لجنة الحكام خلال الجمعية العمومية للاتحاد، نشاط الصافرة الإماراتية في العام الماضي، وأبرزها وصول طاقم تحكيم إماراتي دولي، مكون من عبد الله حسن ومحمد أحمد وحسن المهري، للمشاركة في إدارة مباريات في كأس العالم الحالية بروسيا، وتستعرض لجنة المسابقات، نشاطها في مختلف المراحل السنية، وصولاً لفرق الرجال.