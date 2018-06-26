تونس بطل كأس سفارات أفريقيا والسودان وصيفاً

المصدر: أبو ظبي - البيان الرياضي

توّج فريق السفارة التونسية بالعاصمة أبوظبي بطلاً لكأس السفارات الأفريقية المعتمدة لدى الدولة إثر فوزه على فريق السفارة السودانية 6 -5 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي1 - 1، في المباراة التي أقيمت بملعب نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي. وأقيمت البطولة احتفالاً بـ «يوم أفريقيا» السنوي، الذي يتضمن العديد من الفعاليات التي تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية

وشارك في البطولة 11 فريقاً يمثلون سفارات تونس، والسودان، والجزائر، والمغرب، وتنزانيا، والصومال، وأثيوبيا، وغانا، ورواندا، وأنغولا، وجيبوتي، واستمرت منافساتها ثلاثة أيام.

وقدم فريقا تونس والسودان مستوى فنياً متميزاً، وحققا الفوز في جميع مبارياتهما، ما أهّلهما للبقاء على قمة الترتيب والمواجهة في النهائي.

وشاركت السفارة السودانية بلاعبين من الأندية السودانية بالدولة، وتولت السفارة الجزائرية تنظيم المباريات بالبطولة التي يتم تنظيمها بشكل سنوي في أبوظبي.

وأشاد المستشار مصطفى الحسين الشريف، القنصل بالسفارة السودانية بأبوظبي، بمستوى البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية، مؤكداً أنها مناسبة عزيزة على قلوب أبناء القارة الأفريقية، وتقوي أطر العلاقات والصداقة بين القائمين على أعمال السفارات الأفريقية في العاصمة أبوظبي، وتربط بين الرياضيين من مختلف دول القارة، وتوطد العلاقة فيما بينهم.