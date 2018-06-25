الجزيرة يسعى لضم البرازيلي سانتوس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يسعى الجزيرة إلى التعاقد مع البرازيلي جيليرمي دوس سانتوس لاعب ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني لتدعيم صفوف فريق الكرة استعداداً للموسم المقبل، وذكرت إذاعة «راديو غاليسيا» الإسبانية أن الجزيرة دخل في مفاوضات جادة لكسب خدمات دوس سانتوس وأن الصفقة باتت قريبة من الانتهاء بعد الاتفاق على التفاصيل كافة، وبرغبة من الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني. وبدأ دوس سانتوس «27 عاماً» مسيرته مع فريق بورتوغيزا في البرازيل، ولعب لكورينثيانز، ثم انتقل لأودينيزي، وانضم إلى ديبورتيفو لاكورونيا منذ 2016.