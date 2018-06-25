جهود مكثفة في العين لاستضافة «آسيا 2019»

المصدر: العين - البيان الرياضي

اطمأنت مجموعة مدينة العين في كأس آسيا «الإمارات 2019» على تجهيزات استضافة منافسات البطولة، وأكد حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين رئيس اللجنة المنظمة للمجموعة أهمية استضافة الدولة لكأس آسيا مطلع يناير 2019، وشدد على أن العمل الجماعي وتوزيع الأدوار على فرق العمل يحقق أهداف اللجنة في إنجاح الحدث، وأشار إلى أن الاجتماع يهدف للوقوف على مدى التجهيزات لاستضافة المباريات، وأكد أهمية تكثيف الجهود في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي للجنة المنظمة لمجموعة مدينة العين أمس باستاد هزاع بن زايد، بحضور سلطان المطوع مدير مجموعة استاد هزاع وسلطان راشد مدير مجموعة استاد خليفة.