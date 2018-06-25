«الأولمبي» إلى معسكر هولندا استعداداً لـ «الآسياد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغادر المنتخب الأولمبي لكرة القدم الدولة اليوم إلى معسكره الخارجي في هولندا، ويستمر حتى 8 يوليو المقبل، ضمن البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، تحضيراً لدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» التي تستضيفها مدينة جاكارتا من 14 أغسطس إلى 1 سبتمبر المقبلين.

واستدعى البولندي ماسيغ سكورزا، مدرب المنتخب الأولمبي 26 لاعباً للانضمام للمعسكر، وهم سلطان المنذري، عبد الله النقبي، محمد الشامسي، أحمد راشد، سالم سلطان، خالد إبراهيم، محمد عبد الباسط، محمد العكبري، خالد باوزير، عبدالرحمن العامري، خليفة مبارك، محمد العطاس، زايد العامري، أحمد العطاس، عبد الله جمعة، حمد الجسمي، ماجد سرور، عمر جمعة ربيع، حسين عبد الله، محمد خلفان، إسماعيل خميس، شاهين الدرمكي، أحمد ربيع، جاسم يعقوب، عبد الله النوبي ومحمد المسماري.

ويضم الجهازان الإداري والفني للمنتخب كلاً من مترف الشامسي مشرفاً على المنتخب، جمال بوهندي مديراً، ماسيغ سكورزا مدرباً، رافال جاناس وخالد علي جابر مساعدين للمدرب، نادر لمياغري مدرباً للحراس، وجسيتش إجناتيوك مدرب لياقة، ميروسلاف جيركل محلل مباريات، محمد العربي طبيباً، محسن بلحوز طبيب تغذية، عبد الله الجليد معالجاً طبيعياً.