رأس الخيمة يكرّم مدربه إبراهيم المطوع

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

كرم نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، الكابتن إبراهيم خميس المطوع رئيس اللجنة الفنية في النادي، في يوم الأب ضمن فعاليات عام زايد 2018، تقديراً وتكريماً لمسيرته الرياضية طوال خمسة وأربعين عاماً في تدريب الأجيال من الناشئين ومختلف المراحل على كرة القدم في النادي. وأكد د. عبد الرحيم الشاهين رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، أن الكابتن إبراهيم خميس بدأ بتدريب الأجيال على كرة القدم منذ أن كان عمره عشرين عاماً، وكان قبلها لاعباً في النادي، فتولى تدريب اللاعبين الصغار وبمختلف المراحل والفرق السنية، واستمر على ذات النهج من الحماس طيلة السنوات الخمس والأربعين الماضية، وتأهل على يديه الكثير من الشخصيات الرياضية، فيما تقلد رئاسة اللجنة الفنية في التشكيل الأخير لمجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.

عطاء مستمر

وأوضحت شيخة محمد الحاي عضو اللجنة الثقافية الاجتماعية في النادي، أن تكريم الكابتن إبراهيم المطوع في نادي رأس الخيمة، تقدير لكل أب ولكل من يعطي الوطن بسخاء كبير، واستمراره بالعطاء رغم سنوات عمره التي تعدت الأربع والستين، وتقديراً لعدد السنوات التي أمضى فيها حياته في النادي وكرسها في تدريب اللاعبين، والإشراف عليهم مدرباً ما يزيد على الأربع عقود، ومازال عطاؤه مستمراً رئيسا للجنة الفنية، فوجب علينا تكريمه، وشاركت في التكريم التربويتان نبيلة أحمد سليمان وعائشة الحمادي، والفارسة آمنة الحمادي عضوات اللجنة الثقافية الاجتماعية في النادي.