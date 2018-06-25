مان سيتي و«هيلث بوينت» يكافئان 5 طلاب من أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز خمسة طلاب في أبوظبي برحلة إلى مدينة مانشستر لمشاهدة نجوم كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما أحرزوا لقب أبطال «هيلث بوينت».

وكان الصغار من بين 840 طالباً من عشر مدارس في العاصمة الإماراتية شاركوا في برنامج «نمط الحياة الصحية»، الذي نظمه نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ومستشفى هيلث بوينت في أبوظبي الذي يعد واحداً من مرافق الرعاية الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، والشريك الإقليمي لنادي مانشستر سيتي في قطاع الرعاية الصحية.

وسيتوجه كل من حمزة رنمان من أكاديمية اللؤلؤة، وتوماسو فرلوتي من مدرسة أميتي الدولية، ونانامي ليدا وهبة شفيق ومرام تشيتوي من أكاديمية البطين، في رحلة إلى مدينة مانشستر في إنجلترا لمشاهدة إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم القادم. ووقع الاختيار على الطلاب بعد إكمالهم تسجيل بياناتهم في كُتيب «الحياة الصحية» والتفوق في سلسلة من الحصص والواجبات الصفية، وتأكيد التزامهم بممارسة الأنشطة البدنية والصحية خارج المدرسة، وتطوير مهاراتهم في كرة القدم، وإكمال التحديات الرياضية التي أعدها مدربو مدارس السيتي لكرة القدم.

كما حاز هؤلاء الطلاب الفائزون إعجاب منظمي البرنامج بعدما كتبوا رسائل للأطباء في مستشفى هيلث بوينت، أبرزوا من خلالها أهمية اتباع نمط حياة صحية، ومدى التزامهم بأن يكونوا قدوات ونماذج إيجابية لزملائهم الطلاب في الصفوف الدراسية. وفي تصريح لها، قالت الدكتورة مي الجابر، المدير الطبي بالإنابة وأخصائي طب الصحة العامة في مستشفى هيلث بوينت: «غالبًا ما يفاجئنا الصغار بما يمتلكونه من شغف ومعرفة ونظرة ثاقبة. وقد أبهرنا مستوى الالتزام الذي أظهروه خلال البرنامج».