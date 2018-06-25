العين يبحث عن 3 لاعبين مواطنين

المصدر: العين ــ طلحة عبدالله

تؤكد مصادر مطلعة أن نادي العين يكثف بحثه ومفاوضاته، من أجل ضم ثلاثة لاعبين مواطنين جدد على أقل تقدير، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد، على أن ينهي إجراءات التعاقد معهم رسميا قبل المغادرة لإقامة معسكره الخارجي الذي يقيمه في أوروبا خلال الفترة من 13 يوليو إلى 14 أغسطس، ويتضمن إقامة عدد من التجارب الودية مع أندية سيتم تحديدها لاحقا. وفي الأثناء سيواجه الفريق نظيره نادي وفاق سطيف الجزائري في مباراتي ذهاب وإياب البطولة العربية مطلع أغسطس المقبل.

مركز الدفاع

ويركز العين في بحثه على مركز الدفاع، خصوصاً بعد رحيل المدافع مهند العنزي أخيرا إلى نادي الوصل، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، لتحديد هوية اللاعبين الذين سيتم اختيارهم للانضمام لقائمة الزعيم، المواجه بتحديات واستحقاقات قوية في الموسم الجديد، حيث سيدافع عن لقبيه بدوري الخليج العربي لكرة القدم، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن مشاركته في مونديال الأندية الذي تستضيفه الدولة في ديسمبر المقبل، إلى جانب خوضه مباريات البطولة العربية، ودوري أبطال آسيا لكرة القدم، وكأس السوبر الإماراتي الذي يواجه فيه الوحدة في المباراة المقررة في مصر، كما يتوقع أن يشارك الفريق كذلك في كأس الصداقة المغربي.

التجديد لعموري

وتترقب الجماهير العيناوية أخبارا سعيدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، بتجديد التعاقد مع قائد الفريق وصانع ألعابه الدولي عمر عبد الرحمن، والذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه رسميا قبل بداية التجمع الداخلي للاعبين في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، إيذانا بانطلاق المرحلة الأولى من الإعداد حيث سيتم خلالها الكشف الطبي للاعبين مع تدريبات بدنية قبل المغادرة إلى معسكر سلوفينيا. وكان رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أكد في تصريحات سابقة أن تجديد عقد اللاعب عموري حسم بنسبة كبيرة، وأصبح الإعلان عنه رسميا مسألة وقت بعد الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة.

تطلعات الجمهور

ويتطلع أنصار الزعيم إلى ظهور قوي لفريقهم خلال الموسم المقبل، من أجل المحافظة على مكتسبات الموسم السابق، وإضافة المزيد من الإنجازات والألقاب، وتشريف كرة القدم الإماراتية خلال مشاركته في مونديال الأندية، والبطولة العربية ودوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي تعتبر أحد أبرز وأهم أهداف العيناوية، لتحقيق حلم عمره أكثر من 15 عاما، بإعادة سيناريو الفوز باللقب القاري، الذي حصل عليه الفريق في وقت سابق من عام 2003، كأول وآخر فريق إماراتي يعتلي منصات التتويج القارية.