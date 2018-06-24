عودة التعاون إلى دوري «الأولى» وانسحاب «الخيماوي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، عودة نادي التعاون للمشاركة في دوري الدرجة الأولى اعتباراً من موسم 2018 - 2019، وانسحاب نادي رأس الخيمة «الخيماوي» من البطولة نفسها، وتقرر انطلاق المسابقة 5 أكتوبر المقبل.

واستعرض المجلس البنود التي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر عقدها الثلاثاء المقبل وأبرزها التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، وعلى لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين، والانضباط، والاستئناف، وميثاق الشرف، واعتماد تعيين رئيس وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية، والانضمام إلى اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم، بالإضافة إلى البنود العادية ومنها التصديق على محضر الجمعية العمومية العادية الذي عقد يوم 16 يونيو من العام الماضي.

وسيتم عرض الحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه، ويسبق أعمال «العمومية» التحقق من اكتمال النصاب القانوني، التصديق على جدول الأعمال، وكلمة ترحيبية من رئيس اتحاد الكرة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.