«أصدقاء دائماً» في الإمارات وأميركا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

جمعت مدينة ماليبو في ولاية كاليفورنيا الأميركية بين الثلاثي خميس إسماعيل لاعب الوصل حالياً، وإسماعيل مطر قائد الوحدة، وحسن زهران لاعب عجمان، في بارادايس كوف بيتش كافيه، ويقضي الثلاثي في كاليفورنيا الأيام الأخيرة من الإجازة الصيفية، قبل بدء تجمعات الأندية استعداداً للموسم الجديد.

ونشر خميس إسماعيل، صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، تجمعه مع مطر وزهران حملت ألف معنى، وأكدت عمق الصداقة بين اللاعبين، وأن ما حدث بشأن إصابة مطر نتيجة تدخل قوي من خميس، خلال مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي، عندما كان يلعب خميس بين صفوفه، كان مجرد تنافس قوي على الكرة، ولم يكن تعمد لإصابة مطر الذي غاب عن الملاعب لأكثر من 4 أسابيع في الموسم الماضي، ولم تفلح وقتها تصريحات اللاعبين بأنهما أكثر من أصدقاء.