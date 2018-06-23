الظفرة يحدد 4 مراكز للاعبين المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حدد الظفرة 4 مراكز حداً أقصى لتعاقداته مع اللاعبين المواطنين، في فترة التسجيلات الصيفية ، ويرجح التركيز في الخانات المتبقية على لاعبي خط الدفاع، نتيجة النقص الذي يعاني منه الفريق، بعد أن تعاقد مع سهيل المنصوري جناح الوحدة، وكان الظفرة أكمل ملف الأجانب مبكرا بضمه لأربعة لاعبين جدد، بجانب السوري رأفت مهتدي الذي يتوقع إعارته لأحد الأندية العربية، بعد مشاركته في معسكر ألمانيا .

وأكد أحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة كرة القدم بالنادي، أن التعاقدات ستكون بين 3 أو 4 لاعبين، لسد الشواغر حسب النقص الذي يعاني منه الفريق واحتياجاته ، وقال: الظفرة به مجموعة من اللاعبين المتميزين، ولكن هنالك نقص في بعض المراكز نعمل على إكماله، حتى يكون الفريق قادرا على الظهور الجيد في الموسم الجديد .

ملف

وقال القبيسي إن مجلس الإدارة وشركة الكرة ركزا في البداية على ملف الأجانب، باعتباره الأهم ويستغرق زمنا طويلا وبه الكثير من التعقيدات المفاجئة، وتم الفراغ من ملف الأجانب بنجاح، ونرى أن النادي كسب عناصر متميزة وحاليا لدينا اتصالات ومفاوضات مستمرة مع عدد من اللاعبين المواطنين لكنها لم تكتمل وفي الوقت المناسب سيتم الكشف عن الصفقات الجديدة.