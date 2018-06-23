بني ياس يحدد تعاقداته مع الرباعي الأجنبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اقتربت شركة كرة القدم بنادي بني ياس، من التعاقد مع الرباعي الأجنبي، بعد دراسة متأنية شملت مجموعة كبيرة من اللاعبين، عن طريق اللجنة الفنية بقيادة عبد الله الغيلاني رئيس اللجنة، حسب تأكيدات المصادر التي أشارت إلى أن النادي حدد مجموعة شملت 8 لاعبين أجانب من مختلف الجنسيات للتعاقد مع 4 منهم، بجانب اقتراب النادي من تجديد تعاقده من الثنائي يوسف جابر قائد الفريق والنجم حبوش صالح حبوش، حسب تأكيدات الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة كرة القدم، الذي قال إن التجديد مع النجمين البارزين في صفوف السماوي سيتم في الوقت القريب.

عودة

واكتفى بني ياس الذي نجح في العودة سريعاً إلى دوري الأضواء والشهرة، بعد غياب لموسم واحد توج خلاله بلقب دوري الهواة، بالتعاقد خلال الفترة الماضية مع حارس المرمى فهد الظنحاني قادما من الوحدة، والذي كان قد ظهر بشعار دبا الفجيرة في الموسم الأخير، بجانب فواز عوانة في صفقة انتقال حر قادما من النصر، والذي مثل التعاقد معه فرحة كبيرة وسط جماهير السماوي، باعتباره واحدا من أبناء النادي والعناصر المهمة التي يحتاج إليها الفريق في دوري المحترفين.

تدقيق

وأكد الدكتور سالم جريب الحارثي، أن اختيار اللاعبين يتم بعد تدقيق كبير، ذاكرا أن ذلك السبب في عدم إبرام صفقات الأجانب حتى الآن، خاصة أنه لا يوجد مبرر للاستعجال، مبينا أن اختيار اللاعب الأجنبي يمر عبر 3 مراحل مختلفة.

وقالت المصادر إن شركة كرة القدم دخلت في مفاوضات جادة، مع اللاعبين الأجانب الذين وقع الاختيار عليهم، بعد نيل موافقة مدرب الفريق الكرواتي كرونوسلاف، على أن يتم تسجيل الرباعي الذي يتم اكتمال المفاوضات معه على الجوانب المالية، ورجحت مصادر «البيان الرياضي» أن تكون أولى صفقات الأجانب نهاية الأسبوع الحالي وأضافت: التوقيع مع الأجانب سيكون متلاحقا على الأرجح لأن كل الأمور واضحة، فقط تبقى الاتفاق المادي وبعض التفاصيل، واللاعب الذي لا يتم الاتفاق معه لديه بديل جاهز لذلك لن يكون هنالك تأخير في التوقيع.

طلبات

تترقب إدارة السماوي رد أندية العين والجزيرة والوحدة، على طلبات التعاقد مع عدد من نجومها، في خانات مختلفة، أبرزهم أحمد ربيع مهاجم الجزيرة.