تسجيلات بطيئة لأجانب أندية الهواة

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

تسير عملية تسجيلات الأجانب بأندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ببطء شديد، وباستثناء فريقي الحمرية وخورفكان اللذين أكملا قيد المحترفين الأجانب، فإن باقي الأندية تراوح مكانها، كما ان فرق حتا والعروبة والذيد ورأس الخيمة والتعاون لم تتعاقد مع أي من الأجانب، في الوقت الذي ضم فيه دبا الحصن محترفاً واحداً هو اليمني عبد الواسع المطري، فيما جدد مسافي للسنغالي يالي جوني ويبحث عن الثاني.

وتتجه النية في مصفوت بالإبقاء على الفرنسي فاتري ساخي، الذي ظهر بشكل مميز مع الفريق الأحمر، مع ضرورة ضم لاعب آخر مكان نويل كاسيكي، الذي اتجه للتدريب وانضم لطاقم تدريب الحمرية الذي جدد عقد المغربي كامل شافني، وتعاقد مع الإسباني هوغو لوبيز نجم ظفار العماني، فيما انتقل ماركوس هداف المسابقة في الموسم الأخير لنادي خورفكان بجانب مواطنه الكسندر، هداف دبا الحصن.

أجانب حتا

وحملت الأنباء الواردة من حتا، أن إدارة النادي في طريقها للتعاقد مع اثنين من الأجانب البرازيليين أحدهما مهاجم، وكان نجما حتا سوزا وغبرائيل انتقلا إلى النصر والفجيرة.

جهوزية

اكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن إدارة النادي أغلقت ملف الأجانب، والفريق جاهز تماماً للتجمع في بداية شهر يوليو ، مشيراً إلى أن وجود المغربي شافني والأسباني لوبيز يدعم خطوط الفريق، لافتاً إلى أن الحمرية يسعى بكل قوة للتأهل إلى دوري الخليج العربي.

ترحيب

وفي خورفكان رحب عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، باللاعبين الذين انضموا لتشكيلة الفريق خلال الأيام الماضية من أجانب ومواطنين، مشيراً إلى أن ناديه ربما يكون من أوائل الأندية التي أنهت كافة الملفات، وضم اثنين من اللاعبين أحدهما من مواليد الدولة والآخر من المقيمين، معرباً عن أمله في تحقيق اللاعبين لتطلعات جماهير النادي بالصعود إلى دوري المحترفين.

فحوص

وأكد سالم بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، أن ناديه لن يتعجل التعاقد مع الأجانب، الذين سيتم إخضاعهم إلى فحوص طبية، وبالتأكيد الوقوف على مستواهم قبيل انضمامهما لقائمة الفريق الرئيسة، مشيراً إلى أن نجم الفريق في الموسم الماضي المحترف بوشعيب سفياني، تعرض إلى إصابة مع نهاية الموسم.

وأوضح سالم بن هويدن أن عقد بوشعيب مع الذيد انتهى، لكننا سنرى في المعسكر الخارجي ما إذا كان اللاعب تعافى من الإصابة لإمكانية تجديد عقده.