المري رئيساً لمجلس الإدارة والشنقيطي نائباً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد اجتماع مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي دبي، التشكيل الجديد لمجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، برئاسة محمد أحمد المري رئيساً لمجلس الإدارة، وطلال الشنقيطي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، واختيار كلٍ من عامر علي، وماجد سلطان سليمان، وسعد عوض المهري، وعدنان العبار، ومنصور بوعصيبة، وماجد مصطفى أهلي، أعضاءً لمجلس الإدارة، كما ناقش المجلس سبل الارتقاء بالنادي ودعم المكتسبات من أجل مستقبل أفضل.

الهيكل التنظيمي

وبدأ الاجتماع، الذي عقد مساء أول من أمس، بالترحيب بالأعضاء وعرض الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة، إضافة إلى عرض الموازنة المالية للقطاع، وعرض مهام وواجبات قطاع الألعاب الرياضية في النادي بداية من الموسم المقبل، وسيتم العمل مباشرة بهذا القرار لبحث الاستعداد لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد وما يصبو إليه المجلس لبحث تطوير آلية العمل الرياضي في الكيان الجديد.

ألعاب شباب الأهلي دبي تدخل مرحلة جديدة | البيان

الحقائب الإدارية

وقرر المجلس في اجتماعه توزيع الحقائب الإدارية على أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على الألعاب على النحو التالي: عامر علي ( كرة السلة )، وماجد سلطان ( كرة الطائرة )، وماجد أهلي ( كرة اليد )، وسعد عوض ( ألعاب القوى وتنس الطاولة )، وعدنان العبار ( الألعاب القتالية )، ومنصور بوعصيبة (الدراجات).

أنشطة المرأة

وفيما يخص قطاع رياضة المرأة تم تكليف طلال الشنقيطي، نائب رئيس اللجنة، بالتنسيق مع المعنيين في القطاع لاقتراح أسماء للإشراف على الأنشطة الرياضية للمرأة.

رؤى المستقبل

وتناول المجلس الرؤى المستقبلية للفترة المقبلة، التي ستشهد مواصلة النجاح بالنادي في كل رياضاته، وفي كل مجالاته، التي ستواصل إحداث نقلات نوعية في كل أقسام النادي ورفده بالكوادر الشابة والاهتمام بالمراحل السنية المختلفة، ودعم الرياضات الجماعية، فضلاً عن الاهتمام بالألعاب الفردية والعناية بالمواهب ومواصلة النجاح في النشاط الثقافي والمجتمعي والمحافظة على التميز في الأداء والعمل.

لوائح

اتخذ مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي دبي، قراراً بتكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، بغرض إعداد اللوائح التنفيذية للألعاب الرياضية والمصادقة عليها.