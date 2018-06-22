حشر بن مكتوم يستقبل رئيس «آسيوي التنس»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

استقبل الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أنيل كانا رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، أول من أمس، وتناول اللقاء سبل تطوير اللعبة وتعزيز آفاق التعاون بين الاتحادين المحلي والقاري، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد التنس وناصر المرزوقي الأمين العام للاتحاد وصلاح البراملي المدير الفني، وأكد الشيخ حشر بن مكتوم أن زيارة رئيس الاتحاد الآسيوي تأتي في إطار تبادل الآراء حول مستقبل اللعبة، واستعراض برامج التطوير التي يقوم بها اتحاد الإمارات في ظل ما يشهده التنس العالمي من تطوّر سريع.

تحديات

وقال الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم أن اللقاء شهد بحث بعض قضايا اللعبة والتحديات التي تواجهها في منطقتنا الآسيوية بشكل عامّ وإبراز جهود اتحاد الإمارات للارتقاء باللعبة في مختلف مناطق الدولة، موضحاً أن التعاون بين الاتحادين المحلي والقاري، يمتد لسنوات طويلة، سواء من خلال تنظيم البطولات أو عبر ورش عمل وتبادل الآراء الفنية، وكشف أن اتحاد الإمارات مستمرّ في جهوده لتطوير التنس الإماراتي وسيتم التركيز في الفترة المقبلة على زيادة عدد الممارسين من الأطفال بهدف صناعة لاعبين قادرين على اللعب بمستويات عالية في البطولات الكبرى.

التركيز على صغار اللاعبين أبرز أولويات الاتحاد | البيان

فجوة

وأشار الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم إلى أن هناك فجوة كبيرة بين أجيال التنس الإماراتي الذي يعاني كثيراً من قلة اهتمام الأندية باللعبة وقال: نشر التنس في كل مناطق الدولة والتركيز على تكوين الناشئين يشكل المحور الرئيسي لتطوير اللعبة، إضافة إلى جوانب أخرى مثل البنية التحتية وتنظيم عدد أكبر من البطولات على صعيد المراحل السنية، هدفنا صناعة أجيال متعاقبة وأبطال للمستقبل.

تواصل

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة إعادة اللعبة في الأندية خاصة أن التنس رياضة غير مكلفة وأغلب هذه الأندية تملك ملاعب، متسائلاً عن سبب عدم اهتمامها بالتنس رغم شعبيتها الواسعة بين مختلف الجنسيات، وقال: سبق أن تواصلت مع الأندية لإعادة الحياة للتنس ولكني تفاجأت أنها قامت بعد فترة بتجميد اللعبة دون أسباب مقنعة، سنحاول مرة أخرى إقناعها بضرورة الاهتمام بالتنس ومنح الشباب فرصة ممارسة هواياتهم في الرياضات التي يفضلونها.

اهتمام

ومن جهته أوضح خالد المدفع أن الهيئة العامة للرياضة تدعم كل برامج التطوير والتعاون التي تهدف إلى الارتقاء برياضة الإمارات وتعزيز مكاناتها الدولية، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الاتحاد الآسيوي تؤكد العلاقة المميزة التي تربط الإمارات مع كافة الاتحادات الدولية والقارية.

جهود

وبدوره، أثنى أنيل كانا رئيس الاتحاد الآسيوي على الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للتنس للارتقاء باللعبة وبرامجه التطويرية خاصة على صعيد تنظيم بطولات المراحل السنية، مؤكداً أن التنس الإماراتي يملك العديد من مقومات النجاح في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للقطاع الرياضي، وقال: أشكر اتحاد الإمارات على حفاوة الاستقبال وعلى جهوده لتطوير اللعبة في المنطقة، وهو من الاتحادات المجتهدة على الصعيد الآسيوي، مؤكداً حرص الاتحاد الآسيوي على تنظيم المزيد من البطولات لمساعدة اللاعبين على تحسين تصنيفهم الدولي وكسب المزيد من الخبرة.

علامة فارقة

ووصف كانا، بطولة سوق دبي الحرة للتنس من أفضل البطولات التي تشهد سنويا مشاركة كبار اللاعبين وقال إن آسيا تفخر بهذه البطولة التي أصبحت علامة فارقة في عالم الساحرة الصفراء، إضافة إلى مساهمتها في تطوير اللعبة في المنطقة العربية والخليجية بشكل خاصّ.

مقترح

تأتي زيارة أنيل كانا رئيس الاتحاد الآسيوي إلى الإمارات، قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتنس في أغسطس المقبل، والتي ستناقش العديد من القضايا المهمة وفي مقدمتها النظام الجديد المقترح لكأس ديفيز، قدمته شركة كوسموس الإسبانية، بتنظيمها في شكل بطولة عالمية على مدار فترة زمنية قصيرة بدلاً من نظامها الحالي.