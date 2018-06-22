الظفرة يبدأ الإعداد لـ«آسيوية الصالات» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ فريق نادي الظفرة لكرة قدم الصالات، أول من أمس، إعداده وتحضيراته الفنية والبدنية في دبي، لتمثيل الدولة في كأس الأندية الآسيوية التي تستضيفها اندونيسيا في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وجرت انطلاقة الإعداد بحضور حسن عباس الحمادي عضو شركة الظفرة للألعاب وكان اللقاء الأول بين المدرب الأسباني فونسيكا واللاعبين وبقية أعضاء الجهازين الفني فيصل عبدالله مدير الفريق ومنصور جميل ومحمد الغاوي مساعد المدرب والإداري وحظيت الحصة التدريبية الأولى بمشاركة جميع لاعبي الفريق بمن فيهم اللاعبان جابر محمد يوسف ومحمد عبيد المعاران من نادي النصر وسينتظم المحترفان الياباني رافا والبرازيلي باسورا في إعداد الفريق قبل سفر الفريق إلى معسكر الإعداد الخارجي في تايلاند، وتعرض اللاعب حمدان الكثيري للإصابة في الحصة التدريبية الأولى وسيخضع اللاعب للعلاج والراحة خلال الأيام المقبلة.

وقال حسن الحمادي: مجموعتنا تضم أبطال العراق وفيتنام وكوريا الجنوبية وسبق للفريقين العراقي والفيتنامي الصعود إلى النهائيات في النسخ السابقة، وهما فريقان متميزان وكذا الحال بالنسبة للفريق الكوري الجنوبي وكل هذه الفرق تضم محترفين على مستوى عال من الكفاءة وقال سعداء بالانطلاقة القوية للإعداد ونشكر نادي النصر على الموافقة على إعارة اللاعبين محمد عبيد وجابر محمد وسيلعب الفريق مباراتين في التجمع الداخلي قبل المغادرة إلى معسكر تايلاند 20 يوليو وسيلعب فيه الفريق 4 مباريات ثم يغادر إلى اندونيسيا 29 يوليو المقبل لخوض المنافسات الآسيوية.