مستقبل كروي برؤية بلجيكية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اختار شباب الأهلي دبي، المدرسة الأوروبية لبناء المستقبل الفني لأكاديمية كرة القدم بالنادي، وتحديداً بالتعاقد مع الخبير البلجيكي جاك فان، والذي تعاقدت معه إدارة النادي، للإشراف الفني على قطاع المراحل السنية.

جاء التعاقد مع جاك، استناداً لخبرته الفنية الكبيرة، والتي جعلت منه محاضراً في الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، إلى جانب تدريبه في الدولة والمملكة العربية السعودية، على صعيد الأندية والمنتخبات.

يخلف جاك، المغربي مولاي حسن حرمة الله السباعي المدير الفـني السابق لأكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي دبي، والذي رحل عن الأكاديمية، بعد نهاية تعاقده لثلاثة سنوات مع النادي.

وتتبنى إدارة نادي شباب الأهلي دبي، الكثير من الآمال على الفكر الجديد للخبير البلجيكي، في بناء مستقبل كرة القدم بالنادي، لتكون المراحل السنية الرافد الرئيسي للفريق الأول للكرة، خاصة وأن النادي يمتلك ذخيرة كبيرة من اللاعبين الصغار الموهوبين كروياً. وحققت فرق النادي الموسم الماضي دوري وكأس تحت 16 سنة، ووصيف دوري تحت 18 سنة بالإضافة لنتائج مميزة في مراحل 13 و 14 و 15 سنة.