الرميثي: المغالاة وراء توقف صفقة ريبيرو

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن المغالاة في الطلبات المادية وراء توقف صفقة التعاقد مع إيفرتون ريبيرو لاعب فلامنغو البرازيلي الحالي وشباب الأهلي دبي السابق مؤقتاً، مشيراً إلى أن صفقة اللاعب الأجنبي الرابع لم تحسم بعد، وقد يكون أحد اللاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم في كأس العالم المقامة حالياً في روسيا. ويسعى الوحدة إلى التعاقد مع صانع ألعاب بديلاً للمجري بالازس جوجاك الذي انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم المنصرم، ليكمل عقد أجانب الفريق، في ظل استمرار الثلاثي الأرجنتيني سيباستيان تيغالي والمغربي مراد باتنا والكوري الجنوبي تشانغ وو رم.

مفاوضات

وقال الرميثي في تصريحات صحافية عن حقيقة مفاوضات الوحدة مع البرازيلي ريبيرو، إن النادي دخل بالفعل في مفاوضات جادة مع اللاعب ونادي فلامنغو البرازيلي، من أجل ضمه لصفوف العنابي في الموسم الجديد، ولكن كان هناك مغالاة ومبالغة من ناديه في الطلبات المادية، خصوصاً وأن سوق الانتقالات في هذا الوقت كل عام يشهد تقديم عروض كبيرة من أندية خليجية لبعض اللاعبين مما يجعل الأندية البرازيلية تستغل الموقف في تسويق لاعبيها بمبالغ كبيرة للغاية، ريبيرو كان أحد الخيارات لتدعيم صفوف الفريق، ولكن المغالاة في الأمور المادية جعلتنا نصرف النظر بشكل مؤقت عن التعاقد مع اللاعب، ونحن ما زلنا نسعى لإبرام صفقة الأجنبي الرابع الذي قد يكون أحد اللاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم في كأس العالم.

وأضاف أن النادي يسعى للاستعداد بشكل جيد للموسم المقبل، وبالنسبة للتعاقدات على مستوى اللاعبين المواطنين، فأي لاعب مستعد للعب للفريق وفقاً لسقف الرواتب، نحن نرحب به، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين خضعوا لتقييم تراكمي على مدار السنوات الثلاث الماضية، وجاءت القرارات بخصوص عدم استمرار بعض اللاعبين الذين رحلوا عن النادي بحسب ذلك التقييم ومشاركات اللاعبين بصورة أساسية في المباريات.

مدافع جيد

وعن نية النادي التعاقد مع مدافع آخر، بعد فشل انتقال محمد عايض للعنابي، أوضح الرميثي أن سوق الانتقالات شحيح، وإذا كان هناك مدافع جيد بالتأكيد النادي يسعى للتعاقد معه وبما يتفق مع سقف الرواتب، والوحدة يملك مدافعين جيدين مثل حمدان الكمالي وسالم سلطان وأحمد راشد وتشانغ رم، ولو أن هناك لاعباً أفضل يرضى بالسقف فلن يمانع النادي بالطبع في ضمه، مضيفاً: المشكلة أننا لو رغبنا في التعاقد مع لاعب وطلب هذا اللاعب 5 أو 6 ملايين درهم ففي هذه الحالة من الصعب التعاقد معه، لأننا لدينا التزاما وسقفا فيما يتعلق بالعقود.

سقف الرواتب

وتطرق الرميثي إلى تطبيق سقف رواتب اللاعبين، منتقداً عدم تطبيق السقف الذي وضعه اتحاد كرة القدم، وقال: ستعقد الجمعية العمومية للاتحاد يوم 25 يونيو الجاري، ولا بد أن يستفيق البعض من سباته، ولا بد من تطبيق السقف والآليات التي تحكمه أو إلغائه، ومحاسبة الأندية على مصروفاتها وإيراداتها، بحيث لا تتعرض للديون إذا لم يتم تطبيقه بالشكل الأمثل، نحن في نادي الوحدة مع سقف الرواتب، ولكن أن نخرج بقرار السقف ويصبح حبيس الأدراج ولا يتم تطبيقه بشكل جيد، أو أن الاتحاد ليست لديه الجرأة لخلق توازن بين الأندية.

وعن آخر تطورات عملية تجديد استاد آل نهيان أشار إلى أن تطوير الاستاد يسير وفق ما هو مخطط له، والنادي يحتاط في حالة عدم الانتهاء من عملية التجديد قبل بداية الموسم بإيجاد ملعب بديل ومخاطبة لجنة دوري المحترفين بهذا الأمر، على أن يصبح الاستاد جاهزاً قبل نهاية شهر أكتوبر كحد أقصى في حالة عدم الانتهاء من أعمال التجديدات قبل بداية الموســـم.

التزام

أوضح أحمد الرميثي أن هناك أندية تلتزم بقرار تحديد سقف الرواتب وأخرى لا تلتزم، وفي النهاية يجب أن يكون الاتحاد حازماً فيما يتعلق بهذا الأمر.