احتفالات اليوم العالمي لليوغا تنطلق اليوم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تنطلق في الساعة السادسة مساء اليوم، الاحتفالات السنوية الرابعة باليوم العالمي لليوغا، التي تنظمها القنصلية الهندية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياتها في حديقة زعبيل وجزيرة النخلة بفندق ريكسوس وعدة مراكز للياقة البدنية ومدارس اليوغا المختلفة في دبي.

وتشهد الفعاليات مشاركة معلمي اليوغا من منظمة «آرت أوف ليفينغ» التي تعمل في المجال الإنساني والتربوي وجائزة بادما شري، كما ستقدم السعودية نوف محمد المروعي التي تعد أول معلمة يوغا في المملكة العربية السعودية والاختصاصية النفسية ومرشدة أسلوب حياة، وهي أيضاً مؤسِسة المنظمة العربية لليوغا والأمين العام للاتحاد العالمي لليوغا في الوطن العربي، ومؤسِسة تحالف الخليج لليوغا، وستكون المشاركة مفتوحة للجميع بالمجان دون الحاجة إلى تسجيل.

كما ستشمل الاحتفالات إقامة العديد من جلسات اليوغا الجماعية في عدد من المدارس والمراكز والجمعيات المختلفة في كافة أرجاء دبي، منها: مدرسة ساهاج يوغا، مركز راجا لليوغا، مدرسة هدوء القلب لليوغا، يوغا سكاي، وضحك يوغا.

ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما وأنها ستقام في عدة مناطق مختلفة بدبي، وسيتم توفير كافة وسائل الراحة للمشاركين في كل مكان، وتنظم الاحتفالات باليوم العالمي لليوغا بمدينة دبي للعام الرابع على التوالي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث المهم بدبي في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لليوغا الذي جاء نتيجة لمبادرة أطلقها رئيس وزراء الهند السابق نوريندا مودي بتخصيص يوم للاحتفال باليوغا.