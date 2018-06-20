رياضيون آسيويون: الإمارات قادرة على تنظيم مميز لكأس آسيا

المصدر: Ⅶروسيا - أحمد علي

اتفق عدد من المسؤولين والنقاد والإعلاميين من مختلف الدول الآسيوية، على قدرة الإمارات العربية المتحدة على استضافة بطولة كأس آسيا 2019، بعد أن نجحت قبل 22 عاماً في العام 96 في استضافة البطولة ذاتها. وأكد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر، أن الإمارات قادرة على تنظيم نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم العام المقبل بشكل مميز، من منطلق الإمكانيات اللوجستية المتوافرة، ومن منطلق الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الكفاءات الإدارية الإماراتية من عديد الدورات والبطولات التي احتضنتها على مختلف الصعد. وأعرب عسكر عن تفاؤله بنسخة مميزة قد تفوق كل سابقاتها، وتكتب تاريخاً جديداً لكرة القدم الآسيوية التي تشهد قفزات متقدمة في المجالين الإداري والفني، منذ أن تولى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة سدة الرئاسة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

فيما شدد عيسى الجوكم مدير القسم الرياضي بصحيفة اليوم السعودية، على أن نجاح استضافة البطولة في الإمارات مضمون قبل الانطلاق، لاسيما بالتطور الكبير الذي تشهده الإمارات والتي أصبحت رافداً أساسياً للسياح من مختلف دول العالم.

واتفق الإعلامي السعودي هاني الباشا فيما تطرق إليه عسكر والجوكم، مؤكداً أن الإمارات العربية المتحدة تزخر بالعديد من الموارد التي تبني أي نجاح لأي مناسبة، ناهيك عن الخبرة العمرانية التي امتزجت ما بين الحاضر والمستقبل، والملاعب التي بُنيت بشكل مميز والمنشآت الرياضية المتكاملة.