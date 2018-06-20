شباب الأهلي دبي يستعد للموسم الجديد

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

يستعد قطاع أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي دبي، للدخول بقوة إلى موسم كرة القدم المقبل، وبهدف التنافس القوي على كافة الألقاب، بعدما حققت قلعة «فرسان دبي» الكثير من البطولات المهمة في الموسم الأخير، مستفيدة من وفرة اللاعبين والمواهب، بعد دمج ثلاثة أندية معاً، ليظهر الكيان الجديد.

ملاعب التدريب

تم الاستقرار على أن تجري تدريبات فرق مدرسة الكرة من 6 إلى 12 سنة في مقر نادي شباب الأهلي دبي بالعوير الموسم المقبل، وفريقي تحت 16 و18 سنة في مقر النادي بديرة، وفريقي تحت 14 و15 سنة في مقر النادي بالممزر، وهناك توجه بأن يتم تدريب فريق تحت 13 سنة أيضاً في العوير مع فرق مدرسة الكرة، على أن يعاد النظر في ملاعب التدريب لفريقي تحت 16 و18 سنة خلال مشاركة استاد راشد لاستضافة مباريات كأس آسيا 2019.

أكد عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي دبي، أن الأكاديمية تتطلع إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في الموسم المقبل مع مشاركة النادي بفريقين في كل فئة عمرية، وذلك لتجنب الاستغناء عن اللاعبين الصغار بعد دمج أندية الأهلي والشباب ودبي، وأوضح أن المنافسة بفريقين تمنح شباب الأهلي دبي ميزة المنافسة القوية على كافة ألقاب المراحل السنية إلى جانب المساهمة في اكتشاف المزيد من المواهب.

مدربون مواطنون

أشار عنتر إلى أن أكاديمية شباب الأهلي دبي تتميز بأن 95% تقريباً من المدربين من المواطنين، وإلى أن فرق النادي نجحت الموسم الماضي في الفوز بدوري وكأس تحت 16 سنة، وفاز بالدوري فريق مرحلة تحت 14 سنة (ب) ومن دون خسارة، وفريق تحت 13 سنة (أ)، وفريق تحت 12 سنة (أ)، إلى جانب تحقيق وصافة دوري تحت 18 سنة، ورابع تحت 15 سنة، وفريق (أ) ثالث تحت 14 سنة، وفريق (ب) وصيف تحت 12 سنة.

أعرب عنتر عن رضاه عن المحصلة التي حققها شباب الأهلي دبي في المراحل السنية الموسم الماضي، وتوقع ارتفاع حجم الإنجازات التي تحققها فرق المراحل السنية بالنادي خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى امتلاك النادي لقاعدة كبيرة من المواهب في المراحل السنية، وتوقع تصعيد عدد كبير من لاعبي الأكاديمية إلى صفوف الفريق الأول للكرة بالنادي في ظل اختيار 8 لاعبين من أبناء النادي ضمن صفوف المنتخب الوطني لمرحلة تحت 16 سنة وهم من اللاعبين الأساسيين في النادي والمنتخب.

اختتم نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي دبي مؤكداً أن النادي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين في مرحلة تحت 14 سنة، والتي توج فيها النادي بطلاً للدوري من دون خسارة وبفارق15 نقطة عن الفريق صاحب المركز الثاني، وقبل نهاية المسابقة بخمسة أسابيع، وكلها أرقام تؤكد مدى قوة الفريق في هذه المرحلة السنية وتبشر بمستقبل طيب لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي.