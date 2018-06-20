شعار الوحدة الجديد مزيج بين الأصالة والهوية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

كشف نادي الوحدة عن شعاره الجديد، وذلك في إطار استراتيجية النادي لإطلاق هويته الجديدة، بما يتواكب مع متغيرات العصر وعملية التطوير التي تشهدها قلعة العنابي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه النادي أمس، في فندق غراند ميلينيوم الوحدة، لإطلاق الشعار وهوية النادي الجديدة، وشعارات الشركات الثلاث التابعة له، كرة القدم، والألعاب الرياضية، والاستثمار، فضلاً عن الإعلان عن زي الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

حضور مميز

حضر الحفل عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة دوري المحترفين، وأحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، وراشد الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، وخالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للاستثمار، والدكتور عبد الرحمن الظاهري رئيس شركة الوحدة للاستثمار، والدكتور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، المتحدث الرسمي باسم النادي، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وأحمد القبيسي ممثلاً عن مجلس أبوظبي الرياضي.

الشعار الجديد

وجاء شعار الوحدة الجديد، ليعبر عن الأصالة والهوية التاريخية للعاصمة أبوظبي، بالإضافة إلى الظبي الذي اشتهرت به العاصمة، والشعار القديم للنادي، ليخرج الشعار الجديد مزيجاً بين قصر الحصن، المعلم والأثر التاريخي في العاصمة، والظبي الذي يميز الإمارة، وباللون العنابي الذي يميز قلعة أصحاب السعادة، بالإضافة إلى اللون الذهبي.

وأكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن الشعار الجديد مزيج بين الماضي العريق لنادي الوحدة والهوية الحديثة للنادي، مشيراً إلى أن الجميع شارك في اختيار الشعار الجديد، سواء من جانب إدارة النادي أو من جماهيره، في ظل حرص النادي على الاستماع لوجهة نظر جماهير الوحدة.

رأي الجمهور

وقال إن رأي الجمهور كان محل اهتمام كبير من قبل الوصول إلى الشكل النهائي للشعار، الذي تم فيه مراعاة تاريخ إمارة أبوظبي العريق، والذي شكل المحور الأساسي في شعار النادي عبر تاريخه، وقبل اندماج عدة أندية، ليجمع الشعار الجديد بين قصر الحصن، الأثر والمعلم التاريخي والأصيل للعاصمة، والظبي الذي اشتهرت به إمارة أبوظبي.

مناسبة خاصة

من جهته، قال الدكتور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، المتحدث الرسمي باسم النادي، إن إطلاق الشعار الجديد، مناسبة خاصة لنادي الوحدة، هذا الصرح الرياضي الوطني العريق، الذي يمثل معلماً من معالم دولتنا الحبيبة، وكياناً رياضياً ذا طابع حضاري خاص، ورمزاً من الرموز الذهبية لكرة القدم، مشيراً إلى أن لنادي الوحدة هوية وطنية مميزة، وشعار يحمل طياته طابعاً خاصاً، يعكس مدى أصالته وعراقته وارتباطه بروح الوطن الذي نشأ على أرضه، واستلم ملامحه من رمال الصحراء الذهبية.

تكريم لائق

شهد الحفل تكريم رؤساء شركات الوحدة الثلاثة، كرة القدم، والألعاب الرياضية، والاستثمار، كما شهد الحفل تكريم شركاء ورعاة النادي، في مقدمهم ليبرتي للسيارات «كاديلاك» الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم، والوحدة مول، بالإضافة إلى القطب الوحداوي بشير خلفان المحيربي، تقديراً من النادي على جهوده في دعم العنابي وجماهيره.