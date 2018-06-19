دبا الحصن يتعاقد مع 4 لاعبين مواطنين

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي دبا الحصن تعاقده مع 4 لاعبين مواطنين هم أحمد مراد لاعب دبا الفجيرة، ومحمد عثمان باروت حارس مرمى اتحاد كلباء، وعمران أهلي لاعب ارتكاز العروبة، بالإضافة إلى استعادة الهداف حسن صفر من خورفكان، ويبدأ الفريق تجمعه 29 يوليو، ويتوجه للمعسكر الخارجي في ألمانيا أغسطس المقبل.

ورحب جمعة الحمودي أمين السر العام بالنادي باللاعبين الجدد، مشيراً إلى أن إدارة النادي تسعى لإغلاق ملف المحترفين الأجانب بعد التعاقد مع المحترف اليمني عبد الواسع المطري، حيث إن المفاوضات مستمرة من أجل ضم الأجنبي الثاني، وكشف عن تصعيد 5 لاعبين من الشباب للفريق الأول في إطار الخطة المستقبلية التي يضعها النادي بالاعتماد على لاعبي المراحل السنية ومدارس الكرة.

وأشار إلى أن هدف النادي في موسم 2018 - 2019 هو الذهاب بعيداً في دوري الدرجة الأولى، والمنافسة على المراكز المتقدمة من البداية، وخطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي.