خليل يعود إلى شباب الأهلي دبي

نجح نادي شباب الأهلي دبي، وبشكل رسمي، في إعادة المهاجم الدولي، أحمد خليل (27 عاماً)، للعب في صفوف الفريق الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، وسط ترحيب من نجوم الفريق بعودة اللاعب إلى صفوف «فرسان دبي».

علم «البيان الرياضي»، أن خليل وقع على العقد من دون معرفة تفاصيله، مؤكداً ثقته الكبيرة في إدارة شباب الأهلي دبي، وسعادته بالعودة إلى صفوف فريقه السابق.

جاءت عودة خليل، بعد تجربتين خاضهما خلال الموسم الماضي مع ناديي الجزيرة والعين، ليوقع عقد عودته لناديه الأساسي.

يمثل خليل مصدر قوة لهجوم شباب الأهلي دبي في الموسم المقبل، إلى جانب أحمد العطاس، والذي تعاقد مع النادي بصفقة انتقال حر، بعد دخوله الأشهر الستة الأخيرة من تعاقده مع الجزيرة. تعتبر صفقة خليل هي الثالثة لإدارة شباب الأهلي دبي استعداداً للموسم الجديد، بعد صفقتي العطاس، وعبد الله النقبي قادماً من الظفرة، ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الصفقات الأخرى، لتعزيز صفوف الفريق على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت رحيل لاعبي شباب الأهلي دبي، محمد مرزوق إلى النصر، وخميس إسماعيل إلى الوصل، والكرواتي ايريك انتي، والكوري الجنوبي موون تشانغ.