«قضاة الملاعب» يستأنفون تدريباتهم المحلية اليوم

المصدر: Ⅶ متابعة - العوضي النمر

يستأنف قضاة الملاعب تدريباتهم المحلية بداية من اليوم، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد، حيث ستكون البداية من خلال إجراء فحوصات طبية من أجل الاطمئنان على سلامة قضاة الملاعب، ثم تنطلق التدريبات المحلية اليومية في الفترة المسائية، في مختلف مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الدولة، ويعقبه في نهاية يوليو معسكر إعداد خارجي في ألمانيا لمدة أسبوعين بمشاركة 76 حكماً من جميع الفئات.

ساعة بولار

وسوف يستخدم الحكام ساعة بولار في بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد، وهي الساعة التي تقيس الجهد الذي يبذله الحكام خلال تدريباتهم، ومنها يتم وضع معايير البرنامج البدني الذي يحتاجه كل حكم، حتى يمكن تجهيزه بشكل جيد، بما يتناسب مع الطموحات، خاصة وأن الجانب البدني يعتبر من الجوانب المهمة في تجهيز الحكام، وسوف يتولى الحكم الدولي الأسبق حسن عبدالله مهمة الإشراف على الجانب البدني للحكام.

الاستعداد المبكر

ويقول محمد اليماحي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة: بدأنا الاستعداد المبكر للموسم الكروي الجديد، من خلال تجمع محلي يتم خلاله المران اليومي في مختلف مراكز التدريب المنتشرة في الدولة، ويعقبه معسكر إعداد خارجي لمدة أسبوعين، في ألمانيا يشمل جميع الحكام سواء الدوليين والأولى والمراحل السنية، وتم الاتفاق على دمج التجمعين السابق تحديدهما سواء في ألمانيا أو صربيا، ليكون في مكان واحد، وهو ألمانيا التي تتوافر بها كل مقومات النجاح، وانطلاقة المعسكرين من 30 يوليو المقبل.