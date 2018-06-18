مسافي يجدد للجهازين الفني والإداري

جددت إدارة مسافي برئاسة سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس الإدارة، الثقة بالجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي إبراهيم بفود ومساعده الوطني محمد الحوسني إلى جانب مدرب الحراس الكابتن ممدوح، وأكد المحرزي أنهم في انتظار روزنامة اتحاد الكرة بشأن مسابقات الموسم الكروي المقبل لكي يقرروا بدء التجمع الداخلي والذي ربما يكون أواخر يوليو المقبل، على أن يكون المعسكر الخارجي في مصر خلال شهر أغسطس المقبل، كما وافقت إدارة النادي على انتقال كل من سالم الشهياري للعروبة وسلطان الشهياري لاتحاد كلباء.

بدوره اكد سعيد المزروعي المدير التنفيذي والمشرف على الفريق الأول، أن تجديد الثقة بالجهازين الفني والإداري جاء باتفاق جميع أعضاء مجلس الإدارة، بعد الأداء الجيد الذي اظهره الفريق خلال الموسم الكروي الأخير، والذي عاد إليه فريق مسافي بعد توقف عن المسابقة لأكثر من موسمين، لكن عودة فرسان مسافي الأخيرة كانت جيدة بشهادة جميع المحللين والمراقبين.، منوهاً إلى انهم بدأوا تنفيذ قرار رئيس الدولة بشأن استيعاب مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين في مسافي.