5 وديات تجهز «الصقور» لموسم التصحيح

المصدر: Ⅶ دبي - علي شدهان

يتضمن برنامج إعداد فريق الإمارات الأول لكرة القدم في معسكره الخارجي المقرر له في صربيا لمدة 21 يوماً استعداداً للموسم الجديد، خوض 5 مباريات ودية مع فرق صربية متفاوتة القوة والمستوى وبصورة تدريجية تفضي في نهاية المعسكر إلى تجهيز الفريق الأخضر لمنافسات الموسم الجديد الذي ينظر إليه القائمون على شؤون الصقور على أنه موسم تصحيح المسار وتجنب الأخطاء التي وقع فيها فريقهم في الموسم الماضي، خصوصاً في دوري الخليج العربي، واضطرته إلى خوض مباراتي الملحق أمام الحمرية لضمان البقاء مع كبار المحترفين، ويبدأ تنفيذ البرنامج، بفترة التجمع الداخلي في ملعبهم الخضراوي برأس الخيمة، وإجراء الفحوصات الطبية المعتادة لجميع اللاعبين، وخوض تدريبات أولية تمهيداً للسفر إلى صربيا في 27 يوليو للدخول في معسكر خارجي يتواصل هناك لمدة 21 يوماً، ويشهد إقامة المباريات الـ 5 المتوقعة مع فرق صربية مختارة.

المدرب الجديد

وتركت إدارة نادي الإمارات، حرية اختيار الفرق التي تواجه الصقور في المعسكر الخارجي في صربيا ومواعيد تلك المباريات الودية للمدرب الجديد الذي يتوقع أن يحسم ملفه قريباً جداً، بعدما قطعت المفاوضات مع أحدهم شوطاً متقدماً وصل إلى أكثر من 85%، كما تتطلع الإدارة إلى حسم ملف الرباعي الأجنبي بعد الاستغناء عن خدمات المغربي عبد الغني معاوي والسوري يوسف قلفا والأرجنتيني ساشا والكوري الجنوبي بارك، وذلك إثر سلسلة مفاوضات جادة قامت بها طوال الأسابيع الماضية للاتفاق مع لاعبين أجانب بإمكانهم إفادة الفريق بصورة أكثر فاعلية في الموسم الجديد.

ولم ينتظر المعنيون بشؤون الصقور فترة التجمع الداخلي 27 المقبل لإعداد الفريق، بل باشروا خلال الأيام الماضية بإجراء تدريبات خفيفة في ملاعب النادي برأس الخيمة، بدأت مع ثلاثي حراس المرمى المؤلف من أحمد الشاجي وعلي صقر ومروان الخديم، وذلك بهدف التحضير والتجهيز الأولي، تمهيداً للدخول في فقرات برنامج الإعداد للموسم المقبل، وبدأت خطوات تصحيح المسار، بالاستغناء عن خدمات الرباعي الأجنبي، والجهاز الفني السابقين، ثم إبرام عقود مع 3 لاعبين «حتى الآن»، هم سبيل غازي القادم من النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد، وجوهر أحمد من العروبة، ومروان الخديم من دبا الفجيرة، مع عدم إغلاق الباب أمام فرصة «اقتناص» لاعب مواطن أو أكثر للتعاقد معه.

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اشتملت خطوات تصحيح مسار الصقور استعداداً للموسم الجديد، الاستغناء عن خدمات 6 لاعبين مواطنين في مقابل التجديد مع 4 آخرين، حيث ضمت قائمة السداسي المستغنى عن خدماته، علي ربيع وحسن عبد الرحمن وإسماعيل ربيع وعبدالله الضنحاني وأحمد الشامسي وعمر الخديم، والتجديد للرباعي مروان محمد وسعد سرور وعلي صقر والمدافع أحمد مال الله.