الظفرة يبني خط دفاع قوياً تأهباً للموسم الجديد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

تعمل إدارة نادي الظفرة على ترميم صفوف الفريق بعناصر متميزة للظهور الجيد في الموسم الجديد ومعالجة أخطاء الموسم الماضي الذي عانى فيه الفريق النتائج السلبية التي أدت إلى تراجع ترتيبه في دوري المحترفين إلى المركز العاشر، مع العمل على بناء خط دفاع جديد وقوي، يتمكن من الزود عن مرماه تقوده وجوه شابة تتميز بالموهبة والروح القتالية العالية، وكانت بداية التصحيح بملف الأجانب بالتعاقد مع 4 لاعبين جدد من الوزن الثقيل بقيادة الأوروغوياني ميليسي لاعب الهلال السعودي، مع التخطيط لصناعة خط دفاع جديد ومختلف بنسبة كبيرة عن العناصر التي كان يعتمد عليها في الموسم الماضي، مع رحيل المدافع المغربي عصام العدوه، وحمد الحمادي، مع إنهاء التعاقد بالتراضي مع متوسط الدفاع ياسر الجنيبي، كما يتوقع أن يفقد الفريق لاعبه يوسف عبد الرحمن لنيله شرف أداء الخدمة الوطنية مطلع العام المقبل، وسيفقد في النصف الأول من الموسم الظهير الأيسر إبراهيم قبل أن ينضم للفريق في يناير المقبل، حسب التوقعات، بعد فراغه من أداء الخدمة الوطنية، وفي ظل الوضع الحالي فإن الإدارة رتبت أوراقها بشكل جيد وحرصت على التعاقد مع المغربي أمين عطوشي قادماً من الوداد بديلاً لمواطنه عصام العدوه بجانب الدخول في مفاوضات مع عدد من العناصر الوطنية المتميزة، للاعتماد عليها خلال مشوار الموسم الطويل وسد غياب العناصر التي غادرت الكشوفات، بجانب مشاركة القدامى بقيادة الشاب محمد المرزوقي الذي قدم مستوى متميزاً بعد نيله فرصة المشاركة في الموسم الأخير.