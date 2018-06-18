لندن.. «استراحة محارب» لنجوم دورينا

شد العديد من نجوم دورينا الرحال بعد عيد الفطر المبارك إلى أوروبا، لقضاء الإجازة في القارة العجوز، وتصدرت العاصمة البريطانية لندن المشهد في رحلات السفر نتيجة أجواء الطقس المثالية التي تتميز بها، لتكون بلد الضباب بمثابة «استراحة محارب» أمام نجوم دورينا.ويعتبر اللاعب هزاع سالم مدافع الوصل، ضمن القائمة، بعد أن حرص على قضاء أول يومين في عيد الفطر السعيد في مدينته العين مع الأهل والأصدقاء. واختار علي صالح لاعب الإمبراطور المدينة ذاتها، حيث نشر اللاعب فيديو بصحبة زميله خالد الشيباني من قلعة الفهود يتنزهان في «هايد بارك».

وتواجد في بلد الضباب مجموعة أخرى من اللاعبين، من بينهم فواز عوانة العائد إلى بني ياس قادماً من النصر أخيراً، رفقة مجموعة من أصدقائه.كما شاطرهم الاختيار في الوجهة، جاسم يعقوب لاعب النصر الذي آثر الذهاب إلى لندن بعد العيد لاستكمال ما تبقى من إجازته الذي قضى جزءاً منها في مدينة برشلونة الإسبانية. وفضل اللاعب محمد الشحي، مدينة نيم في جنوب فرنسا ليقضي إجازته فيها، بينما كانت العاصمة الفرنسية باريس مقصداً للاعب محمد جابر المعار من شباب الأهلي دبي إلى الشارقة الموسم الماضي.

ونشر لاعب العين حسين عبدالله صورة له وهو في أحد شوارع لندن.