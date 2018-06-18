الوحدة يكشف عن شعاره الجديد غداً

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ محمد صادق

يعقد نادي الوحدة مؤتمراً صحافياً في الساعة الخامسة والنصف مساء غد بفندق غراند ميلينيوم الوحدة في أبوظبي، وذلك للكشف عن الشعار الجديد للنادي والشركات التابعة له، كرة القدم، والألعاب الأخرى، والتسويق والاستثمار، إضافة إلى تكريم الرعاة والشركاء الذين أسهموا في دعم مسيرة النادي خلال الفترة الماضية.

وكان أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم أعلن في وقت سابق إطلاق النادي شعاره الجديد والذي يأتي ليواكب هوية النادي وتطلعاته المستقبلية وبالتزامن مع التجديدات التي يشهدها العنابي حالياً وبما يتماشى مع التطورات المستقبلية التي يطمح إليها النادي.