ليما يبحث عن فرصة بذكريات الماضي

تتذكر جماهير شباب الأهلي دبي جيداً المهاجم البرازيلي رودريغو ليما، الذي تألق مع الفريق في الفترة من 2015 إلى 2017، وكان وقتها ماكينة أهداف لا تتوقف، قبل أن يتعرض لإصابة حرمته إكمال مشواره مع الفريق، ليرحل بحثاً عن العلاج الطويل.

رودريغو ليما «35 عاماً» أعلن منذ أيام اكتمال شفائه تماماً، وأنه لديه الشغف بإكمال مشواره في الملاعب، وأنه يبحث عن نادٍ جديد للعب في صفوفه الموسم المقبل، معتمداً على ذكريات الماضي، مشيراً إلى صعوبة فترة الإصابة الطويلة التي أبعدته عن الملاعب قرابة الموسمين.

يذكر أن ليما وقع لشباب الأهلي دبي في 24 يوليو 2015، عقداً مدته موسمان مقابل 7 ملايين يورو، ورحل عن النادي في فبراير 2017، بسبب تجدد الإصابة في الركبة التي سبق وأجرى فيها جراحة، أبعدته قبلها نحو ستة أشهر، وكان علاجها الكامل يحتاج إلى الابتعاد عن ممارسة الكرة لفترة طويلة جداً.

وخاض ليما مع شباب الأهلي دبي 32 مباراة في مسابقات دوري وكأس وسوبر الخليج العربي، وسجل 25 هدفاً، ما جعله واحداً من أهم المهاجمين الذين مروا على تاريخ النادي، قبل أن يتعرض للإصابات، ويضطر إلى الرحيل للعلاج في البرتغال.