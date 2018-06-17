شباب الأهلي دبي يبحث عن «الوديات»

تبحث إدارة شباب الأهلي دبي، عن مباريات ودية يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال معسكره الخارجي بداية من منتصف يوليو المقبل، استعداداً للموسم الجديد، والذي يسعى من خلاله «فرسان دبي»، إلى تعويض جماهيرهم عن الخروج من الموسم الماضي من دون أي ألقاب للمرة الأولى منذ مواسم طويلة كان فيها الفريق لاعباً محورياً، وموجوداً دائماً على منصات التتويج في البطولات المحلية، وتحاول إدارة شباب الأهلي دبي، إيجاد ما بين 4 إلى 5 مباريات ودية خلال فترة المعسكر الخارجي، إلى جانب مباراة ودية أخرى، بعد عودة الفريق إلى الدولة منتصف أغسطس المقبل، للاطمئنان التام على حالة الفريق، قبل انطلاقة الموسم بمواجهة الجزيرة في 31 من الشهر نفسه، على ملعب شباب الأهلي دبي فرع العوير.

صفقات

في حين، تتطلع جماهير شباب الأهلي دبي، إلى الصفقات التي يمكن أن يتم تدعيم صفوف الفريق بها قبل الموسم الجديد، إضافة إلى التعاقد مع عبد الله النقبي قادماً من الظفرة، وأحمد العطاس في صفقة انتقال حر، بعد دخوله الشهور الستة الأخيرة من عقده مع الجزيرة، وفي المقابل، رحل كل من محمد مرزوق إلى نادي النصر، وخميس إسماعيل إلى نادي الوصل، ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، صفقات جديدة للفريق، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، مع رحيل كل من الكرواتي أيريك أنتي والكوري الجنوبي موون تشانغ.

تهيئة

وتسعى شركة الكرة بالنادي، قدر الإمكان تهيئة كل الظروف المناسبة للفريق من حيث فترات الإعداد الداخلية والخارجية، وإنهاء ملف الجهاز الفني الجديد، وانتدابات أفضل اللاعبين المحليين والأجانب، من أجل إعادة شخصية الفريق القوية، وتعويض ما فات في الموسم الماضي، والعودة مجدداً لمعانقة البطولات، وإضافة إنجازات جديدة إلى خزينة النادي، وإسعاد جماهيره.

غموض

بينما لا يزال موقف السنغالي ماكيتي ديوب والبرازيلي لوفانور، غامضاً مع إمكانية رحيل الثنائي إذا تم إيجاد صفقتين بديلتين على الصعيد الفني المطلوب، في ظل رغبة ومطالبة الجماهير، بالتعاقد مع صفقات أجانب سوبر، تكون دعماً حقيقياً لشباب الأهلي دبي، والذي عانى الموسم الماضي، تراجعاً كبيراً في مستوى لاعبيه الأجانب، إذ لم يكن تشانغ وأنتي على المستوى المطلوب، وغاب ديوب فترات طويلة عن الموسم للإصابة.

فيما غاب لوفانور عن النصف الثاني لدوري الخليج العربي كاملاً، للإصابة التي اضطرت بسببها إدارة الفريق إلى استبعاده من قائمة الفريق على أمل العثور على صفقة بديلة أخرى، وهو ما لم يحدث، ليكمل الفريق المسابقات المحلية بثلاثة محترفين أجانب فقط على الورق، ولكن في الواقع، لم يشارك الفريق في أغلب مبارياته سوى بالكرواتي أنتي فقط.

انتظار

تنتظر جماهير شباب الأهلي دبي، الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد للفريق، والذي يخلف المدرب الوطني مهدي علي، ومن قبله الروماني أولاريو كوزمين، وسط أنباء مؤكدة عن التعاقد مع التشيلي خوسيه لويس سييرا باندو، المدرب السابق لاتحاد جدة السعودي، والذي ينتظر وصوله أوائل يوليو المقبل، لقيادة الفريق في مهمته الجديدة، بالتعرف على اللاعبين في بداية التجمع، والذي سيكون بإجراء الفحوص الطبية للاعبين على مجموعات وأيام متفرقة.