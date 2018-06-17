الياسي: الراحة الصيفية تؤثر سلباً في اللاعبين

رفض لاعب النصر أحمد الياسي الركون للراحة خلال فترة الإجازة الصيفية، واستمر في التدرب على انفراد تحت إشراف مدرب اللياقة عادل الحوسني بشكل يومي بهدف الحفاظ على جهوزيته البدنية استعداداً للموسم الجديد، وكشف الياسي أنه يتدرب وفقاً لبرنامج تم إعداده بالتشاور بين مدرب اللياقة بالنصر والمدرب عادل الحوسني حتى يكون التدريب مفيداً ومكملاً لفترة إعداد الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه تعود على عدم الركون للراحة خلال فترة الإجازة منذ الموسم الماضي عندما حرمته الإصابة اللعب لمدة طويلة فاستغل فترة الراحة لاستعادة جانب من لياقته البدنية ما مكنه من العودة إلى تشكيلة العميد من الباب الكبير، وهو يطمح أن يكون أكثر جهوزية في الموسم الجديد.

تأثير سلبي

وأوضح الياسي أن فترة الراحة الصيفية لأندية دوري الخليج العربي طويلة جداً ومن الممكن أن تؤثر سلباً في اللاعب وتصيبه بالخمول في حال بقي دون ممارسة أي نشاط رياضي إضافة إلى إمكانية زيادة الوزن الذي يعتبر في مقدمة المشكلات التي يواجهها اللاعبون مع بداية كل موسم، وهو الأمر الذي يضاعف احتمال التعرض للإصابات العضلية، وأكد الياسي أنه يتوجب على اللاعب الركون للراحة بشرط أن تكون قصيرة حتى لا يفقد نسبة كبيرة من جاهزيته وأنه اختار من تلقاء نفسه الركون لراحة لمدة 15 يوما ثم استأنف تدريباته بشكل يومي.

وعبر الياسي عن رضاه لما قدمه في الموسم الماضي بشكل عام رغم أن الطموحات كانت أكبر، وقال: خرجنا بمكاسب عديدة رغم أن طموحاتنا كانت أكبر، وأهم المكاسب الروح القتالية للاعبين المواطنين، وأضع راشد عمـر في مقدمة اللاعبين المتألقين في الموسم الماضي، لقد لعب في مراكز مختلفة ونجح في التأقلم معها وهو من اللاعبين المميزين الذين لعبوا دوراً فاعلاً في تحسن نتائج الفريق في الدور الثاني، اللاعبون المواطنون هم الذين انتشلوا الفريق خلال الأزمة التي مر بها على صعيد النتائج، وساهمت عودة يوفانوفيتش على رأس الفريق في استعادة الصورة الحقيقية للنصر، وقال إن الاستقرار الإداري والفني مهم جدا لتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل، وقال: لدينا استقرار فني وإداري ومع لاعبين محترفين جدد على مستوى عال ومع ثبات عقلية اللاعبين المواطنين سننجح في المنافسة على الدوري، وتحقيق أهدافنا.

برنامج إعدادي

وكان المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش منح لاعبيه راحة لمدة 72 يوماً، على أن يتجمع الفريق داخلياً 11 يوليو المقبل، استعداداً للموسم الجديد بالملعب الفرعي بالنادي ثم المغادرة إلى المعسكر الخارجي في هولندا من 20 يوليو إلى 15 أغسطس المقبلين، وسيجري خلاله العميد 4 أو5 تجارب ودية متدرجة القوة، إضافة إلى تجربة ودية محلية.

التزام

طلب المدرب يوفانوفيتش من لاعبيه قبل نهاية الموسم الالتزام بممارسة تدريبات خفيفة وفقاً لبرنامج أعده مسبقاً للحفاظ على جانب من جهوزيتهم البدنية قبل استئناف النشاط بشكل رسمي يوليو المقبل.