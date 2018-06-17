سييرا يؤكد اقترابه من تدريب فريق إماراتي

أكد المدرب التشيلي لويس سييرا، أنه اتفق مع نادٍ إماراتي على تدريبه في الموسم المقبل، ولكنه مازال ينتظر التوقيع على التعاقد، جاء ذلك في تصريحه لصحيفة «RedGol» التشيلية.

أشار سييرا إلى عدم وجود خطط قريبة لديه للعودة إلى تدريب ناد تشيلي، بعد نهاية تعاقده مع اتحاد جدة السعودي، الذي أعلن منذ أسابيع قليلة، انتهاء ارتباطه مع المدرب، على الرغم من رغبة جماهير الاتحاد في تجديد التعاقد مع المدرب التشيلي.

كانت تقارير صحفية أكدت اتفاق شباب الأهلي دبي مع سييرا، على تولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، وأن الاتفاق تم خلال معسكر فريق اتحاد جدة في دبي أثناء الموسم الأخير، وبات الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة.