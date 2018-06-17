دبا الفجيرة يعسكر في ألمانيا

أكّد راشد بن عبود، المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، إقامة معسكر فريق الكرة في ألمانيا للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن المدرب البرازيلي باولو كاميلي سيعود من إجازته بداية الشهر المقبل للإشراف على التجمع الداخلي للفريق، المقرر 9 يوليو .

وأشار بن عبود إلى اكتمال صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي برونو ميزينغا (29 عاماً ) لاعب إسكشهير التركي، الذي سينضم لصفوف الفريق قبل فترة التجمع، إلى جانب زميله المغربي يحيى جبران، الذي وقّع على عقده مع النادي، وقال: تعاقدات الفريق تسير وفقاً لما هو مخطط لها، ونرحب بكل اللاعبين المواطنين الذين انضموا لقائمة الفريق.