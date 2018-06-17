أحمد سمير يعود إلى الجزيرة

عاد المهاجم الأردني أحمد سمير لناديه السابق الجزيرة بعد فترة احترافية قصيرة قضاها في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مع نادي العروبة ولم يتمكن اللاعب من قيادة فريقه الأخضر لدوري المحترفين بعد احتلال الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري.

الجدير بالذكر أن زميل اللاعب سمير ومواطنه ياسين البخيت جدد عقده مع فريق دبا الفجيرة «النواخذة» للموسم الثاني على التوالي بعد أن أبلى بلاءً حسناً مع الفريق خلال الموسم الأخير وقاده إلى البقاء مع كبار دوري الخليج العربي للعام الثالث على التوالي في إنجاز غير مسبوق للفريق.