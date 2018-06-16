علي البدواوي: 4 سنوات ناجحة لحتا

أكد علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، أن السنوات الأربع الماضية تعتبر ناجحة للدورة السابقة لمجلس الإدارة بالنادي، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على المتابعة المستمرة والثقة الغالية بعد إصدار سموه قراراً بتشكيل مجلس إدارة النادي للفترة المقبلة. وأضاف البدواوي لـ«البيان الرياضي»، إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، قادتهم إلى تحقيق العديد من النجاحات، فضلاً عن الدعم والتوجيه المعنوي والمادي من سموه، مشيراً إلى أن أسرة نادي حتا ستعمل جاهدة من أجل تحقيق أفضل النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.

دور كبير

وأشاد البدواوي بالدور الكبير الذي قام به مجلس دبي الرياضي، في توحيد الهياكل التنظيمية بأندية إمارة دبي بصورة عامة ونادي حتا بصورة خاصة، فضلاً عن مساندة المجلس في الفترة الماضية لنادي حتا، متوجهاً بالشكر إلى مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي كان يتابع باستمرار متطلبات النادي إلى جانب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، متوجهاً بالشكر في الوقت نفسه إلى القطب الحتاوي علي بالرهيف.

وجوه شابة

وذكر البدواوي أن مجلس الإدارة الجديد وشركات كرة القدم، تجمع بين الوجوه الشابة والأسماء المسلحة بالشهادات المتخصصة والخبرات العلمية، مشيراً إلى أن النادي يعول على هذه الأسماء الكثير في الفترة المقبلة بما يخدم مسيرة حتا سواء على مستوى كرة القدم أو الألعاب الأخرى. وعن واقع الفريق الأول لكرة القدم، قال البدواوي، إن هبوط الإعصار إلى دوري أندية الدرجة الأولى بعد موسمين في دوري المحترفين كان بمثابة مفاجأة لهم.