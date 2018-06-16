أحمد الجابري: تجربة هبوط «السماوي» تجعلنا أكثر حرصاً في التعاقدات

قال أحمد محمد الجابري عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس، إن تجربة الهبوط التي مر بها «السماوي» من دوري المحترفين الموسم قبل الماضي، تجعلهم أكثر حرصاً وحذراً في التعاقدات حتى لا تتكرر من جديد، بعد أن نجح الفريق في العودة سريعاً إلى موقعه السابق عبر نيله للقب دوري الهواة عن جدارة. وأكد الجابري أن ناديه بصدد ضم عناصر متميزة لذلك يتعاملون بهدوء وعدم استعجال في هذا الملف المهم. وأضاف: نسعى إلى الظهور الجيد في دوري الخليج العربي وإحراز مركز مرض لجماهير النادي، وهذا يتطلب التعاقد مع لاعبين لديهم المقدرة على الإضافة مع بقية العناصر المميزة الموجودة، وفي الوقت القريب بإذن الله سيتم التعاقد مع نجوم جدد يتمتعون بالموهبة ولديهم الرغبة في العطاء.

وأشار عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس إلى أن ناديه طلب استعارة وشراء عقود بعض النجوم من أندية الدوري البارزة وأضاف: ما زلنا نترقب ردود الأندية التي لم تتمكن من الرد على طلباتنا حتى الآن لأنها تريد أولاً ترتيب صفوفها ومعرفة احتياجاتها ونحن بالتأكيد نقدر ظروفها الخاصة. وعاد الجابري وقال: الساحة زاخرة بالعناصر الجيدة لكننا نسعى إلى كسب الأميز واللاعب الذي يحتاج إليه النادي، الخيارات متوفرة ولا نشعر بالقلق، خصوصا أننا نعمل برؤية واضحة وهنالك لجنة فنية تضم عدداً من أصحاب الكفاءات لديها المقدرة تدرس الوضع وتقيم اللاعبين بشكل جيد حسب حاجة النادي.

ورفض أحمد الجابري تحديد عدد العناصر التي سيتعاقد معها النادي، ذاكراً أنهم يعرفون ما يحتاج إليه «السماوي»، لكن هنالك عوامل أخرى ستحدد عدد الوافدين الجدد.